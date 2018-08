Remškar pravnomočno izgubil tožbo zoper Onkološki inštitut

Razrešen je bil leta 2015

20. avgust 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nekdanji direktor Onkološkega inštituta Janez Remškar je tudi na višjem sodišču izgubil tožbo, ki jo je vložil zaradi predčasne razrešitve. Remškar je inštitut tožil za več kot 93.000 evrov.

Janez Remškar svetu Onkološkega inštituta očita, da ga je z mesta generalnega direktorja razrešil nezakonito. Zahteval je več kot 93.000 evrov odškodnine, torej plačilo vseh plač od dneva, ko je bil predčasno razrešen, do konca mandata, znesek neizkoriščenih dopustov v tem času in odškodnino za duševne bolečine. To je sodba višjega delovnega in socialnega sodišča. Onkološkemu inštitutu odškodnine Remškarju ni treba plačati.

"Je pravnomočno odločeno, da je zahtevek gospoda Remškarja v celoti zavrnjen, torej vse, kar je tožil, je zavrnjeno," je povedala odvetnica inštituta Irena Dobravc Tatalović. Sodba je torej pravnomočna. Odvetnica Onkološkega inštituta je takšno odločitev tudi na drugi stopnji pričakovala. "Redno sojenje je končano. Izredna pravna sredstva poznamo, tukaj so še bolj omejena in osebno ocenjujem, da bo njegova pot še toliko težja."

Remškarja je svet zavoda leta 2015 predčasno razrešil zaradi neupoštevanja sklepov sveta zavoda in pomanjkljivosti na področju kakovosti ter urejanja notranjih odnosov na inštitutu. Očitali so mu tudi sporen način, kako je kirurgu Eriku Breclju kar med operacijo vročil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Remškar sodbe še ni prejel, zato je ne želi komentirati.

Špela Lobe, TV Slovenija