Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zadarski list je v nedeljo poročal, da so Rotarja prijeli potem, ko so v vili v kraju Diklo pri Zadru, ki jo je nekoč uporabljal, našli "tovarno" za izdelavo ponarejenega denarja in dokumentov. Rotar je trdil, da gre za opremo, s katero je opravljal grafične storitve. Foto: EPA Sorodne novice Na Hrvaškem umrl slovenski podjetnik Robert Rotar Gorenak: Mirageeve nalepke so klientelistični posel LDS-a Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Robert Rotar v zadrskem zaporu umrl zaradi odpovedi srca

Obdukcija je pokazala, da je prišlo do nenadne smrti po naravni poti

8. avgust 2017 ob 08:17

Zadar - MMC RTV SLO, STA

Smrt moškega, ki je bil priprt v zadrskem zaporu, je posledica odpovedi srca, je pokazala obdukcija. Po poročanju hrvaških medijev je šlo za 47-letnega Slovenca Roberta Rotarja.

Hrvaško ministrstvo za pravosodje je izide obdukcije objavilo ob ponedeljkovem obisku hrvaškega pravosodnega ministra Dražena Bošnjakovića v zadrskem zaporu. "Med obiskom ministra Bošnjakovića je bil znan rezultat obdukcije splošne bolnišnice v Šibeniku, ki kaže, da je do nenadne smrti prišlo po naravni poti oziroma zaradi odpovedi srca," je sporočilo ministrstvo na svoji spletni strani.

Moškega so v zapor sprejeli 2. avgusta in ga namestili v sobo s še tremi zaporniki. Dan zatem so ga v ambulanti zapora zdravniško pregledali v skladu z zakonom in mu predpisali ustrezno terapijo, 4. avgusta pa je začel tožiti zaradi bolečin v prsih in glavobola, zato so poklicali nujno medicinsko pomoč. Po prvi zdravniški pomoči so presodili, da ni potrebna nujna intervencija.

"V soboto, 5. avgusta, okoli 10.10 je zapornik nenadoma v sobi, kjer je bil nameščen, padel in pri tem z glavo udaril v mizo in omedlel. Uradniki pravosodne policije in zaporniki so mu takoj nudili prvo pomoč in poklicali nujno medicinsko pomoč. Po nadaljnjo pomoč so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Zadar, kjer je ob 11.05 žal umrl," piše v sporočilu hrvaškega ministrstva.

Zadarski list je v nedeljo poročal, da je imel Rotar že nekaj časa zdravstvene težave, prijeli pa so ga potem, ko so v vili v kraju Diklo pri Zadru, ki jo je nekoč uporabljal, našli "tovarno" za izdelavo ponarejenega denarja in dokumentov. Rotar je trdil, da gre za opremo, s katero je opravljal grafične storitve.

Rotar je sicer v Sloveniji znan po tem, da mu je kot lastniku podjetja Mirage morala slovenska država pred leti izplačati nekaj več kot 730.000 evrov odškodnine zaradi enostranske odpovedi pogodbe glede registracijskih nalepk za motorna vozila.

G. C.