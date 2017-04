Rok Žavbi bo po letu dni pripora zaradi novačenja za IS stopil pred sodnika

Sojenje bo končano v nekaj urah

10. april 2017 ob 22:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovencu Roku Žavbiju, ki je zaradi novačenja borcev za skrajno sunitsko skupino Islamska država že leto dni priprt v Italiji, bo beneško sodišče dosodilo kazen. V sojenju, ki bo zaprto za javnost, mu grozi deset let zapora.

Zaslišanja pred sodiščem ne bo, saj so ga že opravili. V 14-urnem zaslišanju je Žavbi predal stike in elektronska sporočila ter priznal sodelovanje s skrajneži. Žavbi je italijanskim preiskovalcem predal tudi kontakte in si s tem zaradi sodelovanja znižal kazen za tretjino, poroča POP TV.

Na sojenju, ki bo predvidoma trajalo le nekaj ur, bo imel Žavbi možnost povedati svoje mnenje. Sodnik beneškega sodišča pa bo odločal, ali je Žavbi priznal sodelovanje s skrajneži le za čim nižjo kazen ali je bil le marioneta v rokah voditelja skrajne muslimanske ločine vahabitov imama Bilala Bosnića.

Žavbi naj bi v Italiji na Bosnićevo zahtevo izuril dva borca, ki sta nato odšla v Sirijo. Slovenska policija ga je v Ljubljani prijela maja lani na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je izdal preiskovalni sodnik iz Benetk.

L. L.