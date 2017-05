Rop znova pred sodnika zaradi izdaje državne skrivnosti

Poslušan bo tudi posnetek pogovora med Janšo in Sanaderjem

12. maj 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začela se je glavna obravnava ponovnega sojenja nekdanjemu premierju Antonu Ropu zaradi obtožb o izdaji tajnih podatkov, ki pa bo potekala za zaprtimi vrati.

Sodnica je odločila, da bodo v okviru sojenja tudi poslušali posnetek telefonskega pogovora med nekdanjim predsednikom hrvaške vlade Ivom Sanaderjem in predsednikom SDS-a Janezom Janšo, s katerim razpolagajo na Sovi.

Tožilstvo Ropa preganja, ker je leta 2007, ko je bil poslanec, takratnemu novinarju RTV Slovenija Vladimirju Vodušku razkril, da naj bi se pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami leta 2004 Janša in Sanader dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu ter da o teh dogovorih obstajajo prisluhi. Vodušek je izjavo objavil v TV Dnevniku.

Obramba protestira proti poslušanju

Kot se je izkazalo ob začetku današnjega naroka, je sodišče na podlagi dopisa sodnice Ane Testen od Slovenska obveščevalno-varnostne agencije (Sova) pridobilo avdioposnetek, ki je označen s stopnjo tajnosti. Ker sodišče nima opreme, s katero bi bilo po zakonu o kazenskem postopku dovoljeno poslušati ta posnetek, je predsednica sodišča odredila, da bodo posnetek poslušali na sedežu Sove, ki to opremo ima, je danes povedala Testenova.

Obramba je temu protestirala in dvakrat zahtevala izločitev sodnice zaradi dvoma o njeni nepristranskosti. Kot je dejal odvetnik Uroš Čop, je "sodnica arbitrarno prevzela vlogo tožilstva in sama protizakonito izvajala preiskovana dejanja" s tem, ko je na Sovo poslala dopis za posredovanje dokumentov in odgovorov glede dokazov, ki pa po opozorilu odvetnika sploh niso obtožbe tožilstva. Po njegovih navedbah je sodnica od Sove tudi zahtevala tajnost tega posnetka.

Dodal je, da obramba s temi dokazi ni bila seznanjena, ampak da so o obstoju dokumentov izvedeli danes. S tem je po Čopovih besedah Ropu "grobo kršena pravica do obrambe". Ob tem je poudaril, da predlog o izločitvi nikakor ni namenjen zavlačevanju postopka, ki zastara februarja 2018, ali spodkopavanju avtoritete sodnice.

Sodnica očita spodkopavanje avtoritete

A sodnica je predlog obrambe po njeni izločitvi zavrnila kot neutemeljenega, saj gre po njeni presoji prav za zavlačevanje in spodkopavanje njene avtoritete. Zavrnila je navedbe odvetnika, da mu ni bil omogočen vpogled v dokumente v kazenskem spisu. Prav tako je v četrtek klicala v odvetniško pisarno in jih obvestila, da bodo na današnji obravnavi na sedežu Sove poslušali posnetek.

Glede očitka, da je arbitrarno prevzela vlogo tožilstva, pa je dejala, da iz odločbe vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo prejšnji sodbi v tem primeru, izhaja navodilo, kaj bo moralo sodišče v ponovljenem postopku opraviti, med drugim tudi, da bo treba ugotoviti, zakaj bi bili odredbi Sove relevantni za primer prisluškovanja. Prav tako je na prejšnji obravnavi napovedala, da bo sodišče od Sove pridobilo avdioposnetek in ga bodo na glavni obravnavi tudi poslušali, je dejala.

Sodnica je danes tudi odločila, da bodo omenjeni posnetek na Sovi poslušali, potem ko bo Rop podal svoj zagovor. Na predlog tožilstva, s čimer se je strinjala tudi obramba, pa je sodnica odločila, da se javnost izključi iz glavne obravnave.

V prvem sojenju je sodišče leta 2013odločilo, da je Rop kriv izdaje tajnih podatkov, izrečeno mu je bilo 10.000 evrov denarne kazni. Vrhovno sodišče je nato razveljavilo obsodilni sodbi.

T. H.