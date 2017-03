Ropov vse več, policija svetuje previdnost

Enega serijskega roparja izsledili

27. marec 2017 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Število primerov ropov tako finančnih ustanov kot trgovin, trafik, bencinskih servisov in tudi fizičnih oseb se je letos povečalo. Še posebej v prazničnih dneh policija svetuje previdnost.

V zadnjih nekaj letih je policija beležila upad števila primerov premoženjskih kaznivih dejanj, letos pa se je število tovrstnih primerov povečalo, je na medijski konferenci v Ljubljani pojasnil Aleš Kegljevič z oddelka za premoženjsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi. Štajerski, gorenjski in novomeški policisti so pri preiskovanju različnih primerov ropov in vlomov ter preprodaje drog odkrili tudi "skupni imenovalec", 32-letnika iz Trbovelj.

Rop duhovnika še več

Moški je med drugim osumljen, da je konec januarja skupaj s še neznanim sostorilcem oropal duhovnika v Laporjah pri Slovenski Bistrici. Po nasilnem ropu duhovnika, v katerem sta nepridiprava odnesla za približno 1.000 evrov gotovine, so mariborski kriminalisti prišli na sled dvema osumljencema ter ugotovili, da sta podobna kazniva dejanja izvedla tudi na območju Policijske uprave (PU) Kranj. Med preverjanjem pa so ugotovili, da se 32-letnik iz Trbovelj pojavlja tudi v kriminalistični preiskavi, ki so jo vodili na PU Novo mesto.

Kot je opisal Robert Munda iz sektorja kriminalistične policije PU Maribor, so uskladili skupno akcijo, in 32-letnika prejšnji teden privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njega odredil pripor. Gorenjski policisti so Trboveljčanu in istemu neznanemu sostorilcu uspeli pripisati tudi dva nasilna ropa v stanovanjskih hišah starejših oseb.

Rop banke na Gorenjskem

Gorenjski kriminalisti so uspeli preiskati rop banke v Cerkljah na Gorenjskem 13. marca letos. Primož Donoša s PU Kranj je pojasnil, da je storilec, po ugotovitvah policije gre za 29-letnega Ljubljančana, od uslužbenke banke uspel izsiliti 7.700 evrov plena in pobegnil. Zdaj preverjajo morebitno povezavo osumljenca z drugimi kaznivimi dejanji.

Preprodaja mamil

Novomeški kriminalisti pa so v zaključni akciji večmesečne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami minuli teden ovadili 15 osumljencev z območja Posavja, Zasavja in Ljubljane, starih med 27 in 47 let. Med njimi se je spet pojavil 32-letni Trboveljčan.

Osumljenci so prepovedane droge preprodajali na širšem območju Posavja, Zasavja in Ljubljane, kjer so po besedah Franceta Božičnika iz sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, "vzpostavili dobro organizirano mrežo odjemalcev oz. uživalcev drog". Trboveljčan je v tej mreži nastopal kot dobavitelj droge, pri 37-letniku iz Sevnice pa so odkrili prostore v hiši, posebej prirejene za gojenje konoplje, ter tudi 870 sadik konoplje.

Večina jih je povratnikov

Večino osumljencev so policisti v preteklosti že večkrat obravnavali za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, premoženjska kazniva dejanja ter kazniva dejanja z elementi nasilja. Nekateri med njimi so bili v preteklosti že tudi pravnomočno obsojeni, je pojasnil Božičnik.

Pokrivanje "tekočih stroškov"

Kot je izpostavil Kegljevič, je bil motiv Trboveljčana za vsa njegova kazniva dejanja pridobivanje denarja za pokrivanje tekočih stroškov, torej ni iskal velikih zaslužkov, ampak se je zadovoljil z manjšimi zneski. Ob tem je Kegljevič izpostavil, da so na splošno izkupički ropov prodajaln, bencinskih servisov ali trafik majhni, od 100 do 500 evrov. Policija tako sumi, da si storilci pogosto na ta način zagotavljajo minimalna sredstva za preživetje in nakup dnevnih odmerkov drog.

Policisti ljudem, ki bi se znašli kot žrtve ali priče ropa, svetujejo, naj se v taki situaciji ne upirajo. Storilci tovrstnih kaznivih dejanj so namreč pogosto nasilni in praviloma oboroženi z orožjem ali nevarnimi predmeti. "V takem primeru je dobro si čim bolje zapomniti videz storilcev, vozil, ki so jih uporabljali, ter smer bega," je poudaril Kegljevič.

Na kaj je treba biti pozoren

Ob tem je opozoril tudi, da se približujejo prazniki, ko je pozornost na svoje premoženje še toliko pomembnejša, ko imajo nepridipravi izkoristijo odsotnosti lastnikov. "Storilci najpogosteje nasilno vstopajo v objekte z vlamljanjem skozi okna ali vrata, odnašajo pa zlasti denar, nakit in tehnično opremo," je opomnil Kegljevič.

Ljudem, ki bi bili žrtve ropa ali vloma, je svetoval, naj pokličejo policijo in se ne dotikajo ničesar, saj bi s tem uničili sledi. "Ne hodimo po stanovanju, ne pregledujemo vozila, ne pregledujemo, kje so se storilci gibali, to je delo policije s ciljem, da zavarujejo čim več sledi. Sicer uničimo sledi in je storilca težje najti," je poudaril.

V številkah

Kot so navedli na Generalni policijski upravi, so od začetka letošnjega leta obravnavali 102 primera ropa. Raziskanost je 48-odstotna, kar je nekoliko nad povprečjem iz preteklih let. V letu 2016 so policisti uspeli preiskati 38,5 odstotka vseh ropov (226), leta 2015 pa 37,07 odstotka vseh ropov (232). Leta 2011 so policisti obravnavali 403 primere ropov in jih v tistem letu preiskali 41,94 odstotka.

Al. Ma.