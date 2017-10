S prepovedano proizvodnjo konoplje bi letno lahko zaslužil 720.000 evrov

Ukradel za 20.000 evrov elektrike

2. oktober 2017 ob 11:58

Hrpelje-Kozina - MMC RTV SLO

Kriminalisti PU-ja Koper so priprli 32-letnega moškega iz okolice Ljubljane, ki je v gospodarskem objektu v občini Hrpelje - Kozina gojil prepovedano konopljo in kradel električno energijo. Preračunali so, da bi s pridelkom v enem letu zaslužil 720.000 evrov.

Zaradi suma, da je v gospodarskem objektu prirejen prostor za hidroponično gojenje prepovedane konoplje, je okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za preiskavo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so v objektu našli 18 krat 6 metrov velik prostor, prirejen za pridelavo prepovedane konoplje. Napeljan je bil namakalni sistem za zalivanje sadik, prezračevalni, ogrevalni in svetilni sistem, drugi del prostora pa je bil namenjen sušenju ter pakiranju konoplje.

Štiri žetve po 180.000 evrov

Zasegli so 1.144 sadik prepovedane konoplje, približno 4.300 gramov že posušenih rastlinskih delcev, 36 plastenk z različnimi gnojili, 15 ventilatorjev, 51 kosov pregibne cevi oz. raztegljive cevi za ventilacijo, 70 elektrotransformatorjev, razvlaževalnike zraka in večje število luči za UV-svetlobo.

Glede na trenutno tržno vrednost prepovedane konoplj, kjer kilogram stane približno 4.000 evrov ali več, in glede na to, da bi vsaka zasežena sadika obrodila za približno 30 – 50 gramov posušenih vršičkov, bi si osumljeni samo z eno žetvijo po izračunih policije zaslužil 180.000 evrov. Letno se v takih prostorih pridelajo najmanj štiri žetve, kar pomeni, da bi osumljeni v enem letu s predelavo in prodajo zaslužil okoli 720.000 evrov.

Ukradel za 20.000 evrov elektrike

Osumljeni je po ugotovitvah policistov ob tem kradel tudi električno energijo, saj je električni vod speljal mimo elektroomarice oziroma števca. Na podlagi še ne uradne ocene elektropodjetja iz Sežane naj bi na ta način ukradel za približno 20.000 evrov elektrike.

32-letnega osumljenca so nato privedli pred koprskega preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Zagrožena kazen za gojenje prepovedanega mamila je od enega do desetih let zapora, za tatvino pa mu grozi do tri leta zaporne kazni.

A. S.