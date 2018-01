Še zadnja sodba zaradi izginotja koroške deklice

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

26. januar 2018 ob 10:34

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je oktobra lani izreklo še eno sodbo v medijsko odmevnem primeru več kot leto dni pogrešane koroške deklice. Natalijo Markač je obsodilo na dve leti zapora.



V primeru izginotja je sodišče zaradi protipravnega odvzema deklice obsodilo skupno šestih ljudi, in sicer očeta deklice, dedka in babico po očetovi strani ter sodelavca Svetovalnice Akcija! Matica Munca in njegovo ženo.

Nazadnje, kot poroča Večer, je sodišče izreklo sodbo še za Natalijo Markač iz Svetovalnice Akcija!, sojenje Markačevi pa je na slovenjegraškem sodišču potekalo za zaprtimi vrati. Slovenjegraško sodišče je potrdilo, da v povezavi s to zadevo ne vodijo več kakšnega postopka. Deklica s Koroške je bila po sporu med staršema pogrešana od marca 2011 do konca marca 2012, mama pa deklice ni videla od oktobra 2010 do 28. marca 2012, ko so takrat petletno deklico skupaj z babico po očetovi strani izsledili v Ljubljani in jo nato predali dekličini mami.



