Trčenje je bilo za sopotnico na zadnjem sedežu usodno. Foto: Policija

Silovito trčil v mejni prehod Obrežje, sopotnica na zadnjem sedežu umrla

Kljub močnemu zaviranju je bilo trčenje usodno

4. februar 2018 ob 11:30

Obrežje - MMC RTV SLO

Zjutraj se je na mejnem prehodu Obrežje zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla 58-letna državljanka Makedonije, trije ljudje pa so bili poškodovani.

Po prvih ugotovitvah policistov je 44-letni državljan Makedonije vozil osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami po dolenjski avtocesti proti Hrvaški.

Na mejnem prehodu Obrežje je zaradi neprilagojene hitrosti kljub zaviranju v dolžini več kot 70 metrov silovito trčil v varovalno ograjo pred stebrom nadstreška mejnega prehoda. V vozilu so bili poleg voznika še trije potniki.

Mejni policisti so poškodovanim udeležencem takoj priskočili na pomoč in z defibrilatorjem več kot 15 minut, vse do prihoda reševalcev, oživljali 58-letno žensko, državljanko Makedonije.

Kljub takojšnji pomoči in trudu policistov in reševalcev je ženska zaradi hudih poškodb umrla. Sedela naj bi na zadnjem levem sedežu in med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Voznika in dva poškodovana potnika so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Policisti okoliščine nesreče, ki se je zgodila nekaj minut po 8.30, še preiskujejo.

