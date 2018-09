Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! O sumljivih okoliščinah so policisti obvestili pristojne pravosodne organe, zato je na kraj prišla dežurna preiskovalna sodnica in odredila sodno obdukcijo pokojne ter druga preiskovalna dejanja. Foto: BoBo Dodaj v

Sin osumljen grozovitega umora 91-letne mame

Sumljive okoliščine potrdila obdukcija

7. september 2018 ob 15:43

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Novogoriški kriminalisti so v preiskavi sumljive smrti 91-letne ženske v Črničah po sodni obdukciji ugotovili, da je osumljeni 68-letnik umoril svojo mater. Ovadili so ga za kaznivo dejanje umora, preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor.

Kriminalisti so na kraj dogodka v stanovanjski hiši v Črničah prišli za reševalci nujne medicinske pomoči, ki so tja prišli po klicu 68-letnika. Dejal jim je, da je njegova mama padla po stopnicah in ne kaže več znakov življenja. Tudi medicinsko osebje ji ni moglo pomagati in so lahko le potrdili njeno smrt.

Kriminalisti so takoj začeli raziskovati okoliščine dogodka, saj se je policistom porodil sum, da vse okoliščine smrti niso dovolj pojasnjene, je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Nova Gorica Marino Pangos.

O sumljivih okoliščinah so obvestili tudi pristojne pravosodne organe, zato je na kraj prišla dežurna preiskovalna sodnica in odredila sodno obdukcijo pokojne ter druga preiskovalna dejanja.

Storilec sam poklical reševalce

Kot je še povedal Pangos, so med kriminalistično preiskavo ugotovili, da je žrtev po večurnem fizičnem nasilju umrla okoli 8. ure. Osumljenec je nato nekaj po 9. uri poklical novogoriški center za obveščanje in prijavil, da je starejša oseba padla po stopnicah in ne kaže znakov življenja. Še pred prihodom reševalcev in kriminalistov je skušal – deloma mu je tudi uspelo – odstraniti sledove kaznivega dejanja.

Po prvih ugotovitvah policistov naj bi bil motiv za umor, storjen na grozovit način, dolgotrajen spor, jeza in sovraštvo. Osumljenega 68-letnika so v četrtek privedli pred dežurno preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor.

Zagrožena kazen za tovrstno kaznivo dejanje je najmanj 15 let zapora.

Daljša zgodovina nasilja

Kriminalisti so v preiskovalnem postopku ugotovili tudi, da je bil osumljeni nasilen tudi do 60-letne žene in njune zdaj 19-letne hčerke. Zato so ga ovadili tudi zaradi suma nasilja v družini in kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja, ki naj bi se dogajalo v zadnjem desetletju.

Osumljenega v preteklosti še niso kazensko ovadili zaradi podobnih kaznivih dejanj. So ga pa policisti po Pangosovih navedbah že obravnavali, vendar za ovadbo niso imeli dovolj dokazov.

