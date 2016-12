Sindikalist Petrovič: "Dogovarjanja o ustavljanju ministra Koprivnikarja ni bilo"

Pet aprila letos odpuščenih policistov toži policijo

8. december 2016 ob 14:30

MMC RTV SLO/STA

Policijski sindikalist Zoran Petrovič je v prvem naroku tožbe zoper policijo zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja zavrnil vse očitke o dogovarjanju glede ustavitve ministra za javno upravo.

Očitke, da so se s kolegi v policijskem sindikatu dogovarjali o tem, kako v policijskem nadzoru ustaviti ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Zoran Petrovič zavrnil kot neresnične. Za vse skupaj je izvedel šele naslednje jutro, in sicer ko ga je poklicala novinarka Večera in mu povedala za dogodek, je pojasnil. Da novinarkine navedbe držijo, se je nato prepričal, ko je preveril Koprivnikarjev profil na Facebooku, kjer je prebral zapis o dogodku. Pripravljen je opraviti tudi test na poligrafu, da bi dokazal, da govori resnico, je še opozori Petrovič.

Zaslonske slike pogovorov v zasebnih klepetih na družbenem omrežju Facebook, ki naj bi dokazovale dogovarjanje, so po navedbah Petroviča prirejene. Šlo naj bi enostavno za zlepljenke izjav, zapisanih skozi daljše časovno obdobje, nekateri sodelujoči v teh skupinskih klepetih pa določenih stavkov sploh ne prepoznajo kot svojih, je dodal in hkrati izpostavil še dejstvo, da nobeden izmed obeh policistov, ki sta ministra ustavila, sploh ni bil vključen v teh klepetih. Še več, eden izmed njiju profila na Facebooku sploh nima, je dodal.

V sindikatu so sicer vedeli, da so vodilni v policiji in na ministrstvu seznanjeni s pogovori v teh klepetih, zato so občasno en klepet zaprli in ustvarili novega. Po Petrovičevih besedah so vedeli, da informacije uhajajo bodisi iz njihovega sindikata ali Policijskega sindikata Slovenije.

Pridobitev klepetov od Facebooka?

Sodišču je pravobranilka predlagala, naj od specializiranega državnega tožilstva pridobijo odredbo ameriškega sodišča družbi Facebook, naj preda podatke o dejanskih pogovorih znotraj klepetalnice sindikata policistov. Za pridobitev dejanskih podatkov od Facebooka se je danes izrekel tudi Petrovič, ki pravi, da bo tako lahko dokazal, da dogovarjanja ni bilo.

V klepetih so res objavili dve ali tri fotografije Koprivnikarjevega avtomobila, je potrdil Petrovič, a iz povsem drugih razlogov, saj naj bi dobili informacije, da je ministrstvo službeno vozilo kupilo v nasprotju s pravili javnega naročanja in so v klepetalnici članov sindikata razpravljali o tem, da bodo z zahtevkom za dostop do informacij javnega značaja preverili, ali to drži.

Zarota znotraj policije?

Delodajalec je imel velik motiv in interes, da se zoper Petroviča doseže odpoved pogodbe o zaposlitvi z utemeljitvijo njegovega dela, je prepričan njegov odvetnik Boris Kanduti. "Obremenjujoča komunikacija" naj bi bila pripravljena prav z namenom diskreditacije Petroviča in v takšnem času, ki mu ne omogoča dokazovanja, da to ni res, saj je zadeva izbruhnila, ko je že potekel čas, v katerem bi od svojega mobilnega operaterja še lahko pridobil izpis klicev, ki jih je opravil v tistem času, je dejal Kandutija.

Petrovič je napeljal na idejo o zaroti zoper njega znotraj policije, saj je sodnemu senatu izpričal, da je večkrat prejel grožnje s kazenskimi ovadbami ali odgovornostmi zaradi aktivnosti, ki jih je kot predsednik sindikata izvajal za uveljavljanje pravic zaposlenih. Navedel je konkretne primere in zaposlene v policiji, ki naj bi ga tako ali drugače "posvarili" o nesprejemljivosti njegovega delovanja.

Odpoved zaposlitve za pet policistov

Spomnimo, da je aprila letos pet policistov dobilo izredno odpoved, ker naj bi se dogovarjali o tem, kako bodo ustavili ministra Koprivnikarja. Slednje se je nato tudi dejansko zgodilo novembra 2015, ko se je Koprivnikar vračal s koncerta svoje skupine v Škofji Loki.

Izredno odpuščeni so se nato pritožili na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi, ki pa je njihove pritožbe zavrnila. Zato so se tako Petrovič kot njegovi kolegi obrnili na delovno in socialno sodišče.

Obravnava se bo nadaljevala 19. januarja, ko bodo zaslišali predsednika Policijskega sindikata Slovenije Radivoja Uroševiča, generalnega direktorja policije Marjana Fanka ter policiste Roberta Zajca, Erika Andrašiča in Adela Huselja. Od Uroševiča je pričakovati, da bo povedal kaj več o domnevnem SMS-u, ki da ga je kmalu po zgodbi z ministrom Koprivnikarjem prejel od Fanka.

G. K.