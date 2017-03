Sistemska tehnika od države ni iztožila pol milijarde evrov

Nesojena izdelava osemkolesnikov

22. marec 2017 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo Sistemske tehnike, ki je zahtevala sklenitev pogodbe za 519 milijonov evrov in plačilo 5,6 milijona evrov odškodnine.



Sistemska tehnika je tožila državo, Rotis in Patrio, posledično pa še prokurista Rotisa Ivana Črnkoviča. Ljubljansko okrožno sodišče je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno, poroča Politikis. Sistemski tehniki je naložilo tudi vračilo sodnih in ostalih stroškov. Državi je tako morala vrniti nekaj čez 21.000 evrov, Rotisu 13.500 evrov in Črnkoviču nekaj čez 4.000 evrov.

Tožnik je želel doseči razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti pogodbe s Patrio in hkrati sklenitev pogodbe s Sistemsko tehniko.

Na prvostopenjskem sodišču je bila sodba izrečena 17. junija 2015. Tokratna razsodba je pravnomočna, je še poročal portal.

Al. Ma.