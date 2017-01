Poudarki O problematiki zaposlitve Uroša Smiljiča bo na seji razpravljal tudi svet zavoda Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Skladiščnik, ki je bil v središču preiskave sumov korupcije, povezane s preskakovanjem čakalnih vrst, se je vrnil v službo v UKC. Foto: BoBo VIDEO Skladiščnik, osumljen kor... Sorodne novice Za preskakovanje vrste pri operaciji tudi 20.000 evrov. Posrednik pridržan. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skladiščnik ljubljanskega UKC-ja, osumljen korupcije, se je vrnil na delovno mesto

UKC Ljubljana: Spoštovati moramo zakonodajo

25. januar 2017 ob 18:13,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skladiščnik UKCL-ja, ki ga sumijo prejemanja podkupnin za preskakovanje čakalnih vrst, se je vrnil na delovno mesto. Njegov odvetnik posredovanja ne zanika, UKCL pa poudarja, da morajo spoštovati zakonodajo.



Osumljenemu Urošu Smiljiču se je namreč 11. januarja iztekel pripor. V času pripora mu je bil izrečen suspenz pogodbe o zaposlitvi, so sporočili iz UKC Ljubljana, po končanem priporu pa je Smiljiču pripadla pravica do vrnitve na delo, ki jo je Smiljič izkoristil.

V UKC Ljubljana ob tem navajajo, da še preučujejo njegov primer s pravnega vidika, skušali pa bodo upoštevati vse okoliščine. "Upamo, da bodo ustrezne službe UKC Ljubljana čim prej lahko relevantno in predvsem dokazljivo ugotovile kršenje delovnopravne zakonodaje in bo nemudoma izpeljan postopek odpovedi delovnega razmerja, gotovo pa ne želimo izpeljati postopkov, pri katerih obstaja veliko tveganje, da v pravni presoji sodišča zadeva pade in smo delavca dolžni sprejeti nazaj na delo," so sporočili iz kliničnega centra.

O Smiljiču tudi svet UKC Ljubljana

Ob tem so dodali, da si prizadevajo izločiti vsakogar, ki ravna nezakonito, neetično in v škodo bolnikov ali zavoda. Prav zato bo o problematiki zaposlitve Uroša Smiljiča razpravljal tudi svet zavoda.

Smiljićev zagovornik Peter Žnidaršič je po poročanju STA-ja za POP TV dejal, da je protipravna korist, ki jo očitajo njegovi stranki, v določenih primerih prav smešna, kot je, da je prejel nedovoljeno nagrado doslej neugotovljene vrednosti. Za štiri očitke od 13 je sodišče že zdaj ugotovilo, da niso kazniva dejanja, je dodal.

"Pokazalo se je, da so nekateri zdravniki obravnavali nekatere bolnike zunaj svojega delovnega časa. Več so pravzaprav naredili, kot bi morali narediti," je dejal Žnidaršič. S tem pa po navedbah POP TV-ja ni zanikal, da je Smiljić za določene ljudi posredoval pri zdravnikih. "Ljudje, s katerimi se je pogovarjal o obravnavi pri določenem zdravniku, so njegovi prijatelji ali vsaj dobri znanci," je povedal zagovornik in dodal, da je bilo teh ljudi po njegovem vedenju 13.

Smiljiča so kriminalisti oktobra lani ovadili zaradi suma kaznivih dejanj s področja korupcije. Smiljič naj bi po ugotovitvah policistov v zameno za plačilo posredoval pri "preskakovanju" čakalnih vrst za posamezne paciente.

L. L., A. Č.