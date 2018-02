Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razmere za plezanje so bile zelo dobre, težava pa je bila, da se je v lepem sončnem dnevu začel topiti led. Foto: Pixabay Sorodne novice Usoden plezalni podvig na Jezerskem Plezalec se je smrtno ponesrečil na ruševinah gradu Fridrihštajn Dodaj v

Slovenec omahnil v smrt na ugaslem vulkanu v Oregonu

Gora je doslej zahtevala življenja že več kot 130 plezalcev

15. februar 2018 ob 18:56

Portland - MMC RTV SLO, STA

Na gori Hood v ameriški zvezni državi Oregon se je v torek zjutraj smrtno ponesrečil 35-letni Slovenec Miha Šumi, so potrdili v šerifovem uradu v okrožju Clackamas, po tem ko so ponesrečenega plezalca identificirali.



Lokalna izpostava televizije NBC v Oregonu navaja, da se je Šumi v torek s skupino prijateljev odpravil na 3.400 metrov visok ugasli vulkan, ki je doslej zahteval življenja že več kot 130 plezalcev. Razmere za plezanje so bile po besedah Šumijeve prijateljice Kimberly Anderson zelo dobre, težava pa je bila, da se je v lepem sončnem dnevu začel topiti led.

Andersonova se je malce pod vrhom gore ustavila, Šumi pa je nadaljeval s plezanjem, nakar mu je spodrsnilo in je omahnil v globino 200 do 300 metrov. Priskočili so mu na pomoč, med drugim z umetnim dihanjem, dokler ni priletel helikopter gorske reševalne službe, vendar je bilo prepozno. Ob prihodu v bolnišnico v Portlandu so Šumija razglasili za mrtvega.

S Šumijem sta se spoznala maja lani, ko je imela težave z vzponom na isto goro in ji je pomagal, nakar sta postala plezalna partnerja, je še pojasnila Andersonova. Šumijeva smrt je po njenih besedah velika izguba za plezalno skupnost, saj je bil izkušen plezalec in dober prijatelj, vedno pripravljen pomagati. Želel je, da bi vsi uživali v gorah, kot je užival sam.

35-letni Šumi se je v ZDA priselil iz Slovenije zaradi študija in tam ni imel družine. Zaposlen je bil pri računalniškem podjetju Jet Reports.

G. K.