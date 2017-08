Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila na počivališču Studenec. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smrtna žrtev po trčenju na počivališču Studenec

Avtomobil trčil v zadnji del tovornjaka

11. avgust 2017 ob 07:38,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 08:41

Postojna - MMC RTV SLO

Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim, na počivališču Studenec, se je okoli ene ure zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl en človek, trije pa so bili poškodovani.

Po podatkih PU-ja Koper je 37-letni avstrijski državljan na poti iz Ljubljane proti Kopru na počivališču Studenec zapeljal v desno na zelenico, ki ločuje avtocesto in počivališče.

Tam je najprej trčil v obvestilno tablo za počivališče, zatem pa z desnim bokom v parkirano tovorno vozilo s priklopnikom. Na kraju nesreče je umrla njegova sopotnica, 33-letna nemška državljanka. V vozilu sta bila še dva otroka (13-letni državljan Avstrije in dve leti star državljan Nemčije), ki sta bila poškodovana.

Postojnski in sežanski reševalci so ponesrečence oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

G. C.