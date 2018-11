Jožef Jurič je bil na mariborskem sodišču aprila letos že obsojen na 20 let zapora, skupaj s še eno pred tem izrečeno pogojno obsodilno sodbo, ki jo je prekršil, pa na enotno kazen 20 let in tri mesece zapora. Foto: BoBo Sorodne novice V Mariboru našli mrtvega moškega, domnevni storilec prijet Dodaj v

Sodišče ponovno izreklo 20 let zapora za umor v Mariboru

Obtoženi je ves čas zanikal krivdo

29. november 2018 ob 12:37,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 12:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Sodni senat mariborskega sodišča je tudi v ponovljenem sojenju Jožefu Juriču izrekel obsodilno sodbo 20 let zapora za umor, ki ga je zagrešil decembra lani na svojem domu v Kettejevi ulici, ko je z nožem smrtno zabodel 45-letnega Zdravka Nadiževca.

Jožef Jurič je bil na mariborskem sodišču aprila letos že obsojen na 20 let zapora, skupaj s še eno pred tem izrečeno pogojno obsodilno sodbo, ki jo je prekršil, pa na enotno kazen 20 let in tri mesece zapora. Na pritožbo obrambe, ki jo je prevzela odvetnica Tanja Kompara, so višji sodniki sklenili, da izrek sodbe zoper 75-letnika ni bil razumljiv, zato so sojenje razveljavili.

Jurič je tako na prvem kot na ponovljenem sojenju ves čas zanikal krivdo, skupaj z odvetnico sta skušala zamajati obtožbe tožilke Aleksandre Kolarič in vnesti dvom tudi na način, da bi Nadiževca lahko zabodel celo nekdo tretji.

Kompara, ki je na današnjem izreku sodbe ni bilo, je v ponedeljkovi sklepni besedi menila, da Jurič dejanja ni storil na zahrbten način, še več, da je v najslabšem primeru šlo za povzročitev hude telesne poškodbe na mah.

Kaj točno se je decembra lani dogajalo v stanovanju obtoženega, ni videl nihče. Priče, ki so jih zaslišali na sojenju, so slišale vpitje, to je pa bilo tudi vse. Kaj je bil vzrok prepira, ni znano, domnevno je šlo za denar. Pokojnega je na dvorišču našla soseda, nekateri so tudi videli Juriča, da ga je odvlekel tja.

Sodnik prisluhnili tožilstvu

Sodni senat je kljub drugačnemu prepričanju obrambe skoraj v celoti prisluhnil zahtevi tožilstva in Juriču znova izrekel 20 let zapora. Zaradi procesnih razlogov in prekratkih rokov, ker pričakujejo novo pritožbo na višje sodišče, je odstopil le od predloga za izrek na prvem sojenju izrečene enotne kazni 20 let in treh mesecev zapora, združene z drugi kazensko zadevo. Juriču so zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšali pripor.

Obsojeni je ob izreku sodbe znova zatrdil, da ni kriv, a je predsednica senata Neratova dejala, da je tožilstvo skozi postopek in v sklepnih besedah zelo dobro utemeljilo svoje trditve, sodba pa da temelji na dejstvih. Zaveda se, da je 20 let zapora huda kazen, vendar pri izreku po njenem mnenju ni bilo mogoče prezreti zahrbtnosti ravnanja in izrabe zaupanja.

