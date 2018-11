Sodišče: Pulmolog je storil neopravičljivo strokovno napako

V Šempetru raka eno leto zdravili z antibiotikom

27. november 2018 ob 19:21

Novogoriško sodišče je v primeru 55-letnega bolnika, ki ga je pulmolog v šempetrski bolnišnici leto dni zdravil z antibiotiki, v resnici pa je imel pljučnega raka, razsodilo, da je bila storjena neopravičljiva strokovna napaka.

Zaradi hudih težav, ki so se nadaljevale po zdravljenju pljučnega vnetja, bi moral zdravnik pri dolgoletnem kadilcu posumiti na maligno obolenje in bolnika poslati na vso ustrezno diagnostiko, a ni ne posumil ne napotil naprej, je za sodišče ugotovila komisija medicinske fakultete. Edini bolnikov lečeči specialist, pulmolog Damjan Birtič, ga je eno leto zdravil z antibiotikom, ko se je v resnici v njem razraščal rak. Birtič je vztrajal pri nenevarnem vnetju pljuč, rentgenske slike je odčitaval sam, videl ga je le na ambulantnih pregledih, nikoli ni bil opravljen ne pulmološki ne radiološki konzilij, ko se je vnetje nekoliko umirilo, pa ga je na pregled naročil čez eno leto. Da ima bolnik maligno obolenje, je pozneje posumil zasebni zdravnik. Prepozno. 55-letnik je kmalu zatem umrl.

Sodišče v sodbi navaja: "Iz navedenega izhaja zaključek o malomarnosti delavcev prve toženke pri opravljanju strokovne dejavnosti, saj so z opustitvijo oziroma neupoštevanjem strokovnih standardov s področja svojega delovanja storili neopravičljivo strokovno medicinsko napako. Sodišče zaključuje, da so zdravniki prve toženke postopali nestrokovno in ravnali protipravno. (...) Sodišče zaključuje, da so delavci prve toženke ravnali v nasprotju s strokovnimi merili in potrebno skrbnostjo, zato je sodišče tožbenemu zahtevku tožnikov ugodilo."

Vse to, kar že šest let trdijo svojci umrlega. "Ves čas smo opozarjali, da je nedopustno, da imajo v bolnišnici Franca Derganca v Šempetru samo enega pulmologa. Mojega očeta je eno leto zdravil površno, malomarno, nestrokovno. Zdravnik Damjan Birtič je vzel usodo mojega očeta v svoje roke, odvzel mu je možnost, da bi si poiskal ustrezno zdravstveno pomoč, kirurško zdravljenje, da bi preživel," poudarja hčerka umrlega, Polona Petrovič.

Birtič in bolnišnica sta trdila, da je šlo pri bolniku za neugoden splet nesrečnih okoliščin in dejstev ter da so ravnali v skladu z medicinsko doktrino. In v tem vztrajala še po tem, ko je že izvedenka, v mnenju, ki ga je naročila bolnišnica, ugotovila, da zdravljenje ni bilo ustrezno. Ali se bodo na prvostopenjsko sodbo pritožili, še ne vedo.

Svojcem je sodišče prisodilo okoli 50.000 evrov odškodnine. "Glede višine odškodnine, sploh glede denarja, svojci težko govorimo o zadoščenju, ta sodba je najbolj pomembna z moralnega vidika, dobili smo moralno zadoščenje," ob tem pove hčerka umrlega.

Zoper pulmologa teče tudi kazensko sojenje zaradi suma kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja, ki je vodilo v smrt. Obravnava bi se morala nadaljevati jutri, a je preklicana. Birtiča smo od včeraj iskali v bolnišnici, kjer so nam povedali, da ga ni v službi, do zasebne številke nismo prišli. Že od začetka afere medijem ne daje izjav.

