Sodišče: Rebercu ni treba vrniti denarja, saj ga je zapravil neprišteven

Med drugim je kupil puščavskega skakača

4. maj 2017 ob 11:30

Koper - MMC RTV SLO/STA

Ker so bili neracionalni nakupi nekdanjega veleposlanika v Španiji Petra Reberca posledica neprištevnega ravnanja, Reberc ne more biti odgovoren za nastalo škodo, je odločilo sodišče.

Reberca je država tožila za 104.000 evrov zaradi neracionalnih nakupov med službovanjem v Madridu - med februarjem 2007 in avgustom 2010 je med drugim nakupil 1800 kozarcev, 77 cedilnikov, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 107 izvijačev, za 4700 evrov žarnic. Z davkoplačevalskim denarjem je kupil še za 11.490 evrov orodja, knjižnega gradiva, ki presega letno kvoto za osnovna sredstva, za 40.200 evrov goriva itd. Med najbolj nenavadnimi nakupi je bil celo glodavec, puščavski skakač.

Koprsko delovno sodišče je o tej zadevi odločalo že drugič. Po prvotni sodbi je del državnih terjatev (za leti 2007 in 2008) zastaral, za preostalih 73.000 evrov pa naj bi si odgovornost razdelila tako Reberc kot država, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno razsojanje na prvo stopnjo.

Zdaj pa je sodišče povsem sledilo mnenju sodnega izvedenca, ki je ugotovil, da so bili veleposlanikovi neracionalni nakupi posledica neprištevnega ravnanja in da Reberc tako za škodo ne more biti odgovoren, so poročale Primorske novice.

Psihotična motnja v povezavi z obsesivno-kompulzivno

Sodnica Marinela Maras je namreč marca zaslišala izvedenca in psihiatra Dragan Terzića, ki je ugotovil, da se je pri Rebercu že od sredine 90. let pojavila psihiatrična bolezen, ki mu jo je zaradi nadpovprečne inteligence uspelo prikrivati, ob nastopu mesta veleposlanika pa te službe ni bil sposoben opravljati. Trpi namreč za psihotično motnjo v povezavi z obsesivno-kompulzivno motnjo. Slišal naj bi glasove in imel občutek, da ga zasledujejo, obsesivno-kompulzivna motnja pa se je navzven odražala v povsem iracionalnih dejanjih kopičenja nepotrebnih stvari.

O svoji psihični bolezni ni nikomur spregovoril, zaradi nadpovprečne inteligence pa je Rebercu motnjam navkljub uspelo "vzdrževati zunanjo fasado". Kljub temu že ob nastopu mesta veleposlanika februarja 2007 te službe ni bil sposoben opravljati, je bila strokovna ocena Terziča.

"Ni mogel nadzorovati svojih dejanj"

"Sodba je povsem sledila izvedenskemu mnenju, da je bil Reberc neprišteven in da ni mogel nadzorovati svojih dejanj," je povedal Reberčev zastopnik Borivoje Ljulić. Kot je dodal, je tožbeni zahtevek države popolnoma zavrnjen. O tem, ali je pričakovati nadaljevanje postopka zaradi pritožbe državnega pravobranilstva, ni želel špekulirati, še navajajo Primorske novice.

T. K. B.