Sodna izvedenka: Nasilneža s Facebooka imata "nižje inteligenčne spodobnosti"

Sojenje se bo nadaljevalo sredi septembra

24. julij 2017 ob 16:45,

zadnji poseg: 24. julij 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na krškem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Alešu Olovcu in Martinu Kovaču, ki ju obtožnica bremeni, da sta pri Podbočju februarja brutalno pretepla 26-letnika, ki je pozneje umrl. Posnetek napada sta objavila na družbenem omrežju Facebook.

Kovačeva obramba skuša dokazati, da je usodne udarce žrtvi zadal Olovec. Ključno pri nadaljevanju obravnave je bilo pričanje izvedenca za sodno medicino Boruta Štefaniča, ki je ob predvajanju posnetkov napada pojasnil, da je bila večina usodnih poškodb povzročena pred Kovačevim vpletanjem v pretep.

Kovač je v pričanju ob začetku obravnave dejal, da je žrtev nekajkrat brcnil v hrbet in glavo, potem ko je z njo opravil Olovec. Vendar pa je po ogledu posnetka in po Olovčevih vnovičnih zatrdilih, da se je Kovač žrtve s pestmi in brcami lotil že pred tem, to tudi priznal.

Tožilka Mateja Roguljič vztraja, da gre za dejanje v sostorilstvu in da sta zanj odgovorna oba obtoženca. Da bi tožilstvo spremenilo obtožnico, je zato "zelo malo verjetno", je dodala.

Med ogledom posnetka napada je sodni senat opozorila, da sta se obtoženca ob njegovem gledanju smejala, kar sta oba takoj zanikala.

Pred sodišče je poleg prič, ki so pričale predvsem o značaju vpletenih v pretep, stopila tudi izvedenka za klinično psihologijo Sonja Šešok, ki je ocenila, da sta si Olovec in Kovač osebnostno dokaj podobna, a je Kovač "nekoliko podredljiv" in je pri pretepu sodeloval "zaradi poistovetenja z Olovcem".

Asocialna in čustveno nezrela

Nadaljevala je, da sta po njenem mnenju oba "asocialna", "socialno in čustveno nezrela" ter da imata "nižje inteligenčne spodobnosti". "Ne čutita odgovornosti in za svoja dejanja krivita druge", "nezmožna sta ustaljenega moralnega presojanja, "osredotočata se bolj nase in lasten svet", za oba pa je značilno, "da okolico doživljata na fiziološki ravni", "da se odzoveta brez premisleka" in "da je agresivno vedenje zanju sprejemljiv način obnašanja".

Njuno dejanje naj ne bi bilo načrtovano. Šlo naj bi za buren odziv, ki se je nadaljeval zaradi njunih osebnostnih značilnosti, hkrati pa za povračilo zaradi žalitve Olovčeve matere, vendar pa naj bi bila obtoženca med napadom sposobna oceniti žrtvino stanje in se ustaviti. Ker sta vajena pitja, alkoholiziranost zanju ni opravičilo, je še ocenila Šešokova.

Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je nadaljevanje glavne obravnave razpisala za 13. september. Takrat sta pred sodišče kot priči vabljena forenzični izvedenec informacijskih tehnologij Tadej Strgar in Darja Colarič iz Podbočja.

G. C.