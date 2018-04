Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Preiskovalna sodnica je zoper požigalca že odredila pripor. Foto: Pixabay Sorodne novice Požar v konjskem hlevu v Borovcih je bil podtaknjen Dodaj v

Sodnica je 27-letnega borovskega požigalca poslala v pripor

Moškega sumijo požiga konjskega hleva

27. april 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 14:10

Ptuj - MMC RTV SLO

Ptujski policisti so na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptuju v četrtek privedli 27-letnega moškega, ki ga sumijo požiga gospodarskega poslopja v Borovcih, sodnica je zanj že odredila pripor.

Sedemindvajsetletnik iz okolice Ptuja je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja požiga, saj naj bi v ponedeljek, 23. aprila, okoli 22. ure požgal hlev, v katerem so zgorele živali, nastalo pa je tudi za okoli 25.000 evrov gmotne škode.

Prav tako je osumljen storitve kaznivega dejanja poskusa požiga, saj naj bi že dober mesec pred tem, 14. marca, nekaj čez 21. uro neovirano pristopil do nenaseljene stanovanjske hiše v Borovcih, razbil steklo na oknih, nato pa na verandi zanetil ogenj na naloženih oblačilih. Ob gorenju oblačil je zgorela lesena klop in se osmodila stena, s čimer je nastalo za okoli 500 evrov gmotne škode.

Med zbiranjem obvestil v času pridržanja so policisti še ugotovili, da je osumljeni tudi v noči na 17. april zanetil ogenj v zabojnikih za mešane komunalne odpadke ob stanovanjskih hišah v Borovcih in s tem oškodoval lastnika zabojnikov, gospodarsko družbo s Ptuja, za nekaj manj kot 90 evrov. Ker pa je komunalno podjetje, lastnik zabojnikov, pred tem prijavo že umaknilo, policija 27-letnika za to kaznivo dejanje ne bo preganjala, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

