Sojenje po balonarski nesreči: pilot je imel precej izkušenj z letenjem

Nadaljuje se sojenje balonarju Miru Kolencu

25. april 2018 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se nadaljuje sojenje balonarju Miru Kolencu, ki mu tožilstvo očita odgovornost za balonarsko nesrečo leta 2012, v kateri je umrlo šest oseb, 12 jih je bilo težje poškodovanih.

Na sojenju Miru Kolencu so danes zaslišali inštruktorja Ratka Petroviča, pod vodstvom katerega je Kolenc leta 2011 naredil izpit za pilota. Petrovič je dejal, da je Kolenca spoznal leta 2006, ko se je ta začel učiti leteti pod njegovim vodstvom. Preden je leta 2011 opravil izpit za upravljanje s toplozračnimi baloni, je Kolenc po njegovih besedah veliko letel, izpit pa je bil le še formalna potrditev njegovega znanja. Letel je z različnimi baloni, od manjših šolskih, do največjih, kakršen je bil balon, s katerim je prišlo do nesreče. Najprej je letel pod nadzorom Petroviča, po opravljenem izpitu pa samostojno.

Pred nesrečo z istim balonom opravil 20 ur

Z balonom, ki je strmoglavil, je Kolenc po podatkih Petroviča naletel okoli 20 ur. Prvo uro ali dve sta naredila skupaj, ker tako zahtevajo njihova pravila, ko začne pilot upravljati večji balon, junija v letu pred nesrečo pa sta skupaj poskusno naredila še štiri ure, saj balon pred tem nekaj časa ni letel.

Kolencu grozi do 10 let zapora

Končno poročilo službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov je ugotovilo, da je bil neposredni vzrok balonarske tragedije na Barju napačna tehnika pilotiranja v pristajalni fazi. Balon je ob pristajanju večkrat udaril v tla, vmes pa trčil še v drevo. Več ponesrečencev je popadalo iz košare, druge je zajel ogenj. Pilot po navedbah poročila ni imel vzpostavljene radijske zveze s pristojno kontrolo zračnega prometa in je polovico poleta opravil na višinah brez njene odobritve.

Kolenca tožilstvo bremeni povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagroženih do deset let zapora. Bil je namreč pilot toplozračnega balona, ki se je 23. avgusta 2012 ponesrečil na Ljubljanskem barju. Obtožnica Kolencu očita, da kljub bližajoči se nevihti ni pravočasno prekinil poleta, letel naj bi višje, kot je dovoljeno, med zasilnim pristankom pa da ni upošteval varnostnih navodil proizvajalca balona in stroke. Naslednji narok bo 20. junija.

La. Da.