Soseda potolkel zaradi psa

Spor je med sosedoma trajal že dalj časa

5. junij 2017 ob 19:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minuli petek je v Zalogu v Ljubljani prišlo do umora. Po ugotovitvah policije je med osumljenim 50-letnim moškim in njegovim 50-letnim sosedom prišlo do spora zaradi psa. Med prepirom je osumljeni s trdim predmetom oškodovanca večkrat udaril po glavi in ga tako hudo poškodoval, da je takoj umrl. Spor se je med sosedoma očitno vlekel že dalj časa.

Osumljenca so v nedeljo privedli s kazensko ovadbo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor, so še sporočili s policije.