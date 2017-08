Poudarki Wolf je bil med sicer med osumljenimi v aferi Patria, a je kazenski pregon zoper njega avgusta 2015 zastaral. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Obtožnica se nanaša na del provizije, ki naj bi jo Wolf prejel od podjetja Patria. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnico zoper Walterja Wolfa

Očitajo mu pranje denarja

7. avgust 2017 ob 19:23

Ljubljana - STA

Specializirano državno tožilstvo je zaradi pranja denarja vložilo obtožnico zoper poslovneža Walterja Wolfa, ki pa še ni pravnomočna. Obtožnica se nanaša na 2,3 milijona evrov, ki naj bi jih Wolf dobil od dela provizije podjetja Patria pri poslih za dobavo oklepnikov Slovenski vojski.

Denar, zaradi katerega so vložili obtožnico zoper Wolfa na mariborsko sodišče, naj bi po poročanju POP TV-ja izviral iz podkupnin v aferi Patria in naj bi potoval na različne račune bank v Avstriji, Liechtensteinu in Kanadi, v gotovini pa tudi v Slovenijo.

Obtožnica Wolfu očita, da je razpolagal z denarjem iz kaznivih dejanj, da bi prikril izvor denarja, ki ga je Patria namenila za podkupnine. 3,6 milijona evrov naj bi nakazali na račun avstrijske družbe posrednika in lobista Wolfganga Riedla, ta pa naj bi poskrbel, da je 2,3 milijona evrov dobil Wolf. Wolf za pojasnila ni dosegljiv.

Wolf obtožen tudi v zadevi Patria

Wolf je bil med sicer med osumljenimi v aferi Patria, a je kazenski pregon zoper njega avgusta 2015 zastaral. Sredi sojenja je namreč odšel v Kanado, zato ga je sodišče izločilo iz postopka in spomladi 2013 zanj izdalo mednarodno tiralico. Kanadski policisti so ga aretirali januarja 2015, a je bil nato ob plačilu varščine izpuščen na prostost.

Nato pa je kanadski minister za pravosodje umaknil slovensko prošnjo za Wolfovo izročitev, saj kanadsko sodišče zaradi procesnih in pritožbenih rokov izročitvenega postopka ne bi moglo izpeljati do nastopa absolutnega zastaranja. Wolf je bil sicer med obtoženimi v zadevi Patria tudi v Avstriji, kjer mu zaradi odsotnosti sodbe niso izrekli.

