Spletni zlikovci uspešno ogoljufali več slovenskih podjetij

Vse pomembnejša kibervarnost

2. avgust 2018 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenski podjetja in ustanove so spet tarče spletnih goljufov. Policija je v treh mesecih obravnavala devet primerov, v katerih so podjetja oškodovali za skoraj pol milijona evrov.

Vse več je lažnih elektronskih sporočil, po večini namenjenih računovodstvom podjetij in ustanov, ki so videti, kot da jih je poslal direktor ali druga odgovorna oseba, v njih pa računovodjam naroča nakazilo denarja.

K sreči večina računovodij opazi sumljiva sporočila in tako ostane le pri poskusu goljufije. Je pa vseeno zlikovcem v le treh mesecih uspelo podjetja oškodovati za pol milijona evrov, in to so le primeri, ki so policiji znani.

Policija svetuje, naj bodo prejemniki sporočil pozorni na naslov pošiljatelja in naj preverijo pristnost sporočila. Na taka sporočila ne odgovarjajte, priponk, povezav ne odpirajte, ampak vse skupaj preprosto izbrišite. Če ste denar nakazali, pa se nemudoma obrníte na svojo banko in pokličite policijo.

Več informacij v prispevku Tadeje Anžlovar za Dnevnik TV Slovenija:

VIDEO Slovenska podjetja tarče spletnih goljufov

Al. Ma.