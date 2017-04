Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o dogodku. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sporekla sta se, trikrat ga je zabodel

Zabodeni je zunaj smrtne nevarnosti

13. april 2017 ob 10:12

Izola - MMC RTV SLO

V izolski bolnišnici so obravnavali 29-letnega moškega, ki ga je po sporu zabodel 26-letni moški iz Izole. Policija je storilca že prijela.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so jih okoli poldruge ure zjutraj iz izolske bolnišnice obvestili, da je pri njih iskal zdravniško pomoč 29-letni moški iz okolice Kopra, ki je bil trikrat zaboden in je že zunaj smrtne nevarnosti.

Policisti so po prvih zbranih obvestilih ugotovili, da se je poškodovani v Izoli sprl s 26-letnim domačinom, ki je šel po nož, nato pa ga zabodel in pobegnil. Osumljenemu so policisti že odvzeli prostost, so še zapisali.

A. Č.