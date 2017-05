Sprejemal naj bi podkupnino za tehnične preglede, sumi tudi o tihotapstvu

Potrjevali vozila z resnimi tehničnimi okvarami

11. maj 2017 ob 11:51,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 15:13

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjski kriminalisti so ugotovili, da je 59-letni Celjan sprejemal denar, v zameno pa ponarejeval tehnično dokumentacijo. Povezane osebe sumijo tudi tihotapljenja tobačnih izdelkov.

Po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milana Vogrinca so med večmesečno preiskavo zaznali tudi primere, ko je oseba izpolnila zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu ter brezhibnosti vozila, čeprav vozila na tehničnem pregledu sploh ni bilo. 5. maja so tako opravili osebno preiskavo osumljenca in zasegli dokumentacijo v prostorih za tehnične preglede.

Poleg tega ljudi, ki so bili povezani s ponarejanjem tehnične dokumentacije, sumijo še tihotapstva. V sklopu več hišnih preiskav, ki so v povezavi s tem potekale na območju Celja in Maribora, so danes zasegli večjo količino tobačnih izdelkov in odvzeli prostost dvema, ki sta še v policijskem pridržanju.

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje tihotapstva pa je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let. Vse osumljence bodo tudi ovadili.

Lahko bi se zgodila tragedija

Na celjski policijski upravi so še opozorili, da v tem primeru niso sporne zgolj podkupnine in njihova višina, predvsem je skrb vzbujajoče dejstvo, da so bila zaradi omenjenih dejanj v cestnem prometu udeležena vozila, ki niso bila tehnično brezhibna, kar bi lahko imelo izjemno tragične posledice, tudi najhujše prometne nesreče.

Spomnimo, da so podoben primer podkupovanja na tehničnih pregledih kriminalisti obravnavali tudi v ljubljanskih Mostah, kjer je bilo zaradi prejemanja podkupnin obtoženih 15 ljudi.

G. K., A. Č.