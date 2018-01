Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Jadralno padalstvo je v Sloveniji precej priljubljeno. Foto: BoBo Dodaj v

Sreča v nesreči: Padalec se je ujel v vrtinec in pristal na strehi bloka

Poškodovan na srečo ni bil

29. januar 2018 ob 12:35

Hrastnik - MMC RTV SLO, STA

Jadralni padalec, ki je v soboto popoldne vzletel s Kala in nameraval pristati na Brnici, je zaradi močnega vrtinca izgubil višino in pristal kar na strehi bloka. Jadralec je nepoškodovan, razbitih je le nekaj strešnikov.

S Kala je v soboto popoldne vzletel jadralni padalec, ob letenju nad Hrastnikom pa zaradi močnega vetra ni mogel pristati na Brnici. Zato je skušal leteti do stadiona, a je zaradi močnega vrtinca izgubil veliko višine in končal na strehi stanovanjskega bloka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem so dodali, da je padalec ob pristanku na strehi bloka poškodoval okoli dva kvadratna metra strešnikov in s tem povzročil za približno 300 evrov škode, sam pa na srečo ni bil poškodovan. Gasilci so ga rešili s strehe, začasno sanirali poškodovano streho in odstranili padalo iz električnih kablov.

T. K. B.