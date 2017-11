Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gasilci so bili o požaru obveščeni malo po 11. uri. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Središče ob Dravi: V požaru umrla 84-letna ženska

Vzrok smrti najverjetneje zadušitev z dimom

14. november 2017 ob 15:01

Središče ob Dravi - MMC RTV SLO, STA

V stanovanjski hiši v Središču ob Dravi je dopoldne izbruhnil požar, gasilci, ki so ga pogasili, pa so v hiši našli mrtvo 84-letno žensko.

Policisti in gasilci so bili o požaru obveščeni malo po 11. uri. Po navedbah Uprave za zaščito in reševanje je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše na Štrigovski cesti.

Požar se je razširil na sosednja prostora, kjer so našli mrtvo stanovalko. Po do zdaj zbranih podatkih gasilcev je stanovalka umrla zaradi zadušitve z dimom, več o vzroku smrti pa bo jasno po opravljeni sodni obdukciji. Poteka tudi kriminalistična preiskava, o kateri bo več javno znanega predvidoma v sredo, so sporočili s Policijske uprave Maribor in dodali, da policisti še opravljajo ogled kraja dogodka.

Ogenj je popolnoma uničil kuhinjo, bližnji sobi pa poškodoval.

