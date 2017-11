Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi požara je bila avtocesta zaprta do 5. ure. Foto: BoBo Dodaj v

Štajerska avtocesta ponoči zaprta zaradi gorečega tovornjaka

V predelu motorja nenadoma vzplamtel ogenj

9. november 2017 ob 10:08

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO, STA

Ponoči je na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Tepanju v celoti zgorelo tovorno vozilo. Zaradi požara je bila avtocesta več ur zaprta. Poškodovan ni bil nihče.

31-letni Romun, ki je vozil tovorno vozilo s priklopnikom romunskih registrskih oznak, je zaradi okvare v predelu motorja okoli 0.30 ustavil na odstavnem pasu avtoceste. Skupaj s prav tako 31-letnim romunskim sovoznikom sta izstopila iz kabine, nato pa je vzplamtel ogenj, ki se je razširil na vozilo.

Na priklopniku so bile naložene palete s steklom, kartonom in različnimi rešetkami za plinske štedilnike. Tovor je delno zgorel, tovorno vozilo pa v celoti. Ogenj so pogasili gasilci. Poškodoval se ni nihče, materialne škode pa je za okoli 500.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.

A. S.