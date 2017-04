Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požarna straža je ostala še do okoli 3. ure, danes pa bodo le še pospravili opremo, je pojasnil vodja intervencije Boris Brinovšek. Foto: MMC/Televizija Slovenija VIDEO S požarom se je borilo 15... Sorodne novice Požar pri Škalah pogasili, eden od gasilcev hudo poškodovan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stanje pri Škalah poškodovanega gasilca je stabilno

Na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost

1. april 2017 ob 13:45

Velenje - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Poročali smo o požaru pri Velenju, s katerim se je v petek bojevalo 150 gasilcev, pri tem pa je na enega padlo drevo, pri čemer se je tako poškodoval, da je bil v smrtni nevarnosti. Njegovo stanje je zdaj stabilno.

"Počeni ima dve vretenci, kar bo zahtevalo tudi operacijo, a njegovo trenutno stanje je normalno," je za Televizijo Slovenija pojasnil vodja gasilske intervenje Boris Brinovšek.

Požar je povzročil nepazljiv občan, ki je na travniku kuril vejevje, ogenj pa se je nato razširil na strmo gozdno pobočje med Škalami pri Velenju in Hrastovcem. Ob pomoči helikopterja Slovenske vojske se je z njim bojevalo več kot 150 gasilcev iz več gasilskih društev, s skupno več kot 20 vozili. Celotno območje, ki ga je zajel požar, se po neuradnih podatkih Brinovška razprostira na površini okoli tisoč metrov krat 300 do 400 metrov.

Poleg ponekod težje dostopnega terena so se težave pojavile tudi z dobavo vode, a so pri tem na pomoč priskočili kmetje s traktorji in cisternami.

V poduk vsem

Sicer pa je bilo v zadnjem tednu na območju celotne države več požarov v naravi, po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje le v zadnjem dnevu več deset. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila tudi veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Brinovšek je ob tem še opozoril, da razume vse, ki si želijo čiščenja, vendar je opozoril, da mora biti ta zadnja izkušnja v poduk vsem, da zaradi trenutnih sušnih vremenskih razmer pač ne smemo kuriti v naravi, ker je prenevarno, saj to lahko zahteva žrtve - tako gmotno škodo na gozdnih površinah kot tudi sicer.

