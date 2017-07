Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so še isti dan, ko se je zgodil pretep, sicer opravili ogled, vendar takrat še niso mogli skleniti, da gre za tako hudo kaznivo dejanje. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Starejši moški, ki ga je pretepel mladoletnik, je umrl zaradi poškodb

Pretep se je zgodil na železniški postaji v Račah

27. julij 2017 ob 14:08

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Starejši moški, ki ga je 21. junija na železniški postaji v Račah pretepel mladoletnik, je prejšnji teden zaradi poškodb, ki jih je dobil v pretepu, umrl. Mladoletnika bo policija ovadila zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je starejša mladoletnica 21. junija zvabila zdaj pokojnega 60-letnika v čakalnico Železniške postaje Rače. Ko je prišel tja, so v čakalnico vstopili še osumljenec ter dve mladoletnici.

Po začetnem pogovoru je osumljeni starejši mladoletnik vpričo obeh mladoletnic z roko in nogo večkrat udaril oškodovanca po glavi in telesu, nakar so vsi trije mladoletniki zapustili prostor in poškodovanega pustili ležati v čakalnici železniške postaje.

Tam ga je našel uslužbenec Slovenskih železnic in obvestil reševalce, ki so poškodovanega odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je 19. julija zaradi poškodb, povzročenih v pretepu, umrl.

Policisti opravili ogled

Policisti so še isti dan, ko se je zgodil pretep, sicer opravili ogled, vendar takrat še niso mogli skleniti, da gre za tako hudo kaznivo dejanje. Po nadaljnji preiskavi so osumljenemu mladoletniku 8. julija odvzeli prostost in ga pridržali.

Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi suma povzročitve posebno hude telesne poškodbe, katere posledica je bila smrt. Policisti bodo ovadili tudi obe mladoletnici, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca.

Gregor Cerar