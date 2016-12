Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 24 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ob posredovanju ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča (na sredini) je bila sklenjena sodna poravnava. Foto: BoBo Franja in Ivan Šilih sta ves čas dokazovala, da je njun sin Gregor umrl zaradi napake zdravnice v slovenjgraški bolnišnici. (v spremstvu odvetnika Francija Matoza) Foto: BoBo Starša Gregorja Šiliha je zastopal Franci Matoz. Foto: BoBo Sorodne novice Družina Šilih v novo sodno bitko za umrlega sina Gregorja

Starši Gregorja Šiliha dosegli sodno poravnavo

Konec postopkov po 23 letih

13. december 2016 ob 12:31,

zadnji poseg: 13. december 2016 ob 18:29

Maribor - MMC RTV SLO

23 let po smrti Gregorja Šiliha so njegovi starši vendarle dočakali konec sodnih postopkov. Ob posredovanju ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča je bila sklenjena sodna poravnava.

Franja in Ivan Šilih sta ves čas dokazovala, da je njun sin Gregor umrl zaradi napake zdravnice v slovenjgraški bolnišnici, na sodiščih pa nikoli ni prišlo do epiloga. Podrobnosti bo minister z zakoncema Šilih predstavil na tiskovni konferenci.

23-letna kalvarija

Primer Šilih sega 23 let nazaj, ko so starši takrat 20-letnega Gregorja Šiliha 3. maja 1993 pripeljali v slovenjegraško bolnišnico zaradi znakov alergije. Dežurna zdravnica mu je brez predhodnih preiskav vbrizgala dve različni učinkovini, po katerih je doživel anafilaktični šok, padel v komo in nekaj dni pozneje umrl v ljubljanskem kliničnem centru.

Njegovi starši so nato pravico iskali prek številnih pravnih možnosti v civilnih in kazenskih postopkih, a so bili neuspešni. Prvo kazensko ovadbo proti dežurni zdravnici zaradi zdravniške malomarnosti sta Šilihova vložila 13. maja 1993, vendar je bila zaradi pomanjkanja dokazov 8. aprila 1994 zavrnjena. Šilihova sta nato v letih, ki so sledila, pravico iskala tako v civilnih kot tudi kazenskih postopkih, vendar sta bila neuspešna.

Sodbe v Stasborugu razveljavljene, v Sloveniji spet enake kot prej

Kazenski postopek je bil zaradi pomanjkanja dokazov zaustavljen 18. oktobra 2000, 25. avgusta 2006 pa je bila zavrnjena tudi civilna tožba proti bolnišnici in zdravnici. Primer pa je znova oživel po letu 2007, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice presodilo, da je Slovenija v tem primeru kršila drugi člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (pravica do življenja), dve leti pozneje pa sodbo še potrdilo. Leta 2010 se je tako v Mariboru začelo vnovično sojenje, sodišče pa je nato znova odločilo, da Šilihova nista upravičena do 66.600 evrov solidarnostne odškodnine. Ustavno sodišče je sodbi mariborskega višjega in okrožnega sodišča razveljavilo ter sojenje vrnilo na prvo stopnjo. Nova glavna obravnava se je začela junija letos.

