Stephan, osumljen napeljevanja k umoru na Kemijskem institutu, se ni izrekel o krivdi

Predobravnavni narok

9. maj 2018 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Libanonski kemik Michel Stephan, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, se na predobravnavnem naroku ni želel izreči o krivdi.



Obtoženčev odvetnik Gorazd Fišer je še pred tem predvidenim izrekom o krivdi opozoril, da to težko naredi, saj da je do zdaj v francoščino, ki je njegov prvi jezik, dobil prevedeno zgolj obtožnico in posamezne sklepe sodišča, ne pa tudi velikega dela ostalih listin. Zato je predlagal, da se narok o izreku krivde preloži na poznejši čas, ko bo dobil še preostale prevode, a je sodnica Sinja Božičnik takšen predlog zavrnila. Menila je, da dejstvo, da nekatere listine še niso prevedene, ne bo vplivalo na uspešnost njegove obrambe, poleg tega naj bi vse prevode prejel do glavne obravnave. Sicer pa se lahko Stephan o krivdi izreče kadar koli med nadaljnjim postopkom.

Za tokratni narok je sodišče obdolženemu zagotovilo prevajalca za francoski jezik, v prihodnje pa mu bo zagotavljalo prevajalca za angleščino, ki jo, kot je danes dejal sam, prav tako zelo dobro razume. Slednje je predlagal odvetnik s pojasnilom, da bosta lahko na ta način z njegovim klientom lažje komunicirala. Predobravnavnega naroka sodišče sicer ni izpeljalo do konca, saj bo treba najprej prevesti nekatere nove dokazne predloge, ki so bili podani. Narok bodo zato nadaljevali 4. junija. Kaj mu očitajo

Michela Stephana obtožnica bremeni napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca in nedovoljenega prometa z orožja. Kemik, nekoč zaposlen na inštitutu, na sojenje čaka v priporu. Tam je od 20. oktobra lani, ker naj bi iz sovraštva in maščevanja naročil umor nekdanjega kolega. Umor naj bi načrtoval za 26. oktober lani, plačani morilec pa bi moral žrtev ustreliti s pištolo z dušilcem. Uradno motiv napeljevanja k umoru ni znan, po poročanju medijev pa naj bi bila v ozadju trgovina z drogo. 54-letni obdolženec naj bi umor naročil tujemu državljanu in mu za to obljubil 25.000 evrov. A je moški, ki ga je Stephan najel za morilca, zadevo prijavil policiji. Policisti so obdolženega ujeli v past, ko naj bi s potencialnim morilcem v gozdu testirala pištolo, ki jo je priskrbel Stephan. Obdolženi je bil tudi eden izmed osumljencev umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika pred skoraj tremi leti, a naj bi mu takrat alibi zagotovila ena od sodelavk. Tožilka Petra Vugrinec, ki vodi primer proti Stephanu, je po naroku medijem dejala, da primera po njeni oceni nista povezana.

Al. Ma.