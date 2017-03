Poudarki Stephenu Casiraghiju je sodišče sprva prisodilo 29 let zaporne kazni, a jo je zaradi napake zakonodajalca moralo višje sodišče znižati Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Stephen Casiraghi se bo prihodnji teden vrnil na sodišče, vendar tokrat v vlogi tožnika. Foto: Pixabay Sorodne novice "Kazniva dejanja ugrabitev so v Sloveniji redka" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stephen Casiraghi na prostosti. Od države zahteva odškodnino.

Casiraghija so na podlagi sklepa vrhovnega sodišča izpustili na prostost

10. marec 2017 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stephen Casiraghi je po sklepu vrhovnega sodišča zapustil zapor na Dobu, a se bo kmalu vrnil spet na sodišče, vendar tokrat v vlogi tožnika. Od države namreč zahteva 150 tisoč evrov odškodnine.

Casiraghi, ki je večino odraslega življenja preživel za rešetkami, je prestajal enotno kazen za 22 let in 11 mesecev zapora, ki bi se mu sicer iztekla avgusta leta 2019. Leta 2010 je bil obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve avtoštoparke in spolnega izživljanja nad njo, kar je zakrivil kmalu po izpustitvi s prestajanja 11-mesečne zaporne kazni zaradi napada na fotoreporterja.

Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi. Nato je dobil še pol leta zapora zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice v zaporu na Dobu.

Napaka zakonodajalca

Sprva bi Casiraghi moral odslužiti enotno kazen 29 let zapora, a je bila kazen izrečena v času veljave kazenskega zakonika iz leta 2008, ki je po napaki zakonodajalca omejil enotno kazen na največ dvajset let zapora. To napako je zakonodajalec popravil leta 2012, torej po tem, ko je višje sodišče Casiraghiju znižalo enotno kazen.

Poznejše obsodbe zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice so se priključile enotni kazni, proti kateri pa se je pritožil njegov zagovornik Tomaž Toldi, ki je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Prepričan je, da bi moralo pri seštevanju kazni sodišče upoštevati različico kazenskega zakonika, ki je veljala ob pravnomočnosti zadnje izrečene sodbe.

Iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da so Casiraghija izpustili na prostost in dodali, da dodatnih izjav v tej zadevi ne bodo dajali.

L. L.