Strelca iz Pržana poslali v pripor

Motiv še raziskujejo

19. april 2017 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je 49-letni moški, ki je v ponedeljek pred več gosti lokala v Pržanu v Ljubljani s streli umoril 38-letno žensko, v priporu.

Pripor je zanj odredil preiskovalni sodnik po zaslišanju, so še sporočili s policije, ki po ponedeljkovem umoru nadaljuje preiskavo. Moški je bil od ponedeljka zvečer v policijskem pridržanju, danes pa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku.

Osumljenec je v žensko, ki je bila po poročanju medijev najemnica lokala na končni avtobusni postaji v Pržanu, na terasi lokala izstrelil več strelov, in sicer v času, ko je bilo v lokalu več ljudi. Prisotni so poklicali policijo, eden od gostov ga je tudi zadržal do prihoda policistov.

Kakšno je bilo razmerje med osumljencem in žrtvijo, policisti še ugotavljajo.

A. Č.