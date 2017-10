Strelec z Dolenjskega v pridržanju, z žrtvijo naj bi se poznala

Motiv za dejanje še ni znan

9. oktober 2017 ob 12:04

Šentjošt - MMC RTV SLO

Policisti so prijeli in pridržali 66-letnika, osumljenega strelov na 45-letno žrtev. Ta je poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti. Človeka sta se medsebojna poznala.

Na Policijski upravi Novo mesto so bili v nedeljo okoli 18.30 obveščeni, da je v gozdu v bližini Šentjošta prišlo do streljanja. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni policisti in reševalci. Sledni so našli poškodovanega moškega, starega 45 let, in ga odpeljali v bolnišnico. Po zadnjih podatkih ni v smrtni nevarnosti.

Storilec je kraj dejanja zapustil še pred prihodom policistov. Prijeli so ga slabi dve uri pozneje in ga pridržali. 66-letni osumljenec bo priveden k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja.

Motiv za kaznivo dejanje še ni znan. Prve ugotovitve novomeških kriminalistov pa kažejo, da sta se moška poznala, saj naj bi se na kraj dogodka pripeljala skupaj.

Portal DolenjskaNews je v nedeljo poročal, da naj bi storilec streljal od zadaj in žrtev zadel v roko in hrbet. Ranjeni naj bi pobegnil v gozd, kjer naj bi ga našla sprehajalca.

Al. Ma.