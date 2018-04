Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Policija še išče storilca. Foto: Eugenija Carl Dodaj v

Streljanje v Portorožu: 38-letni moški v kritičnem stanju, prepeljali so ga v UKC Ljubljana

Ranjenec naj bi se po streljanju zatekel v bližnji lokal

21. april 2018 ob 20:47,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 23:27

Portorož - MMC RTV SLO

Okoli 19.30 je bil v streljanju v Portorožu hudo poškodovan 38-letni moški, ki je v kritičnem stanju. Iz izolske bolnišnice so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Strelec, očitno izurjen, je 38-letnika zadel v prsni koš, je poročala novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl.

Postavljene so zaporne točke, policisti storilca še iščejo. Prav tako poteka intenzivna preiskava, zato več podatkov za zdaj nimajo. Ko bodo znane okoliščine, bodo o tem obvestili tudi javnost, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Slovenska tiskovna agencija navaja Primorske novice, ki so poročale, da naj bi neznani storilec nenadoma začel streljati na skupino mlajših moških in enega zadel. Ranjenec se je nato zatekel v bližnji lokal. Vsak na svoj konec so se razbežali tudi prestrašeni sprehajalci, s prizorišča pa je zbežal tudi moški, ki naj bi streljal.

