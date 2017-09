Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pogrešani je v četrtek od doma odšel peš. Foto: PU Novo mesto Dodaj v

Svojci pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana

Od doma odšel peš

23. september 2017 ob 10:34

Novo mesto - MMC RTV SLO

Policisti so bili v petek obveščeni, da svojci od 21. 9., od popoldanskih ur, pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana s Šegove ulice 6 v Novem mestu.

Pogrešani je od doma odšel peš, oblečen pa je bil v hlače in brezrokavnik zelene barve ter majico sive barve. Policisti so takoj začeli izvajati dejavnosti za izsleditev pogrešane osebe, pri iskanju pa so sodelovali tudi gasilci in enote reševalnih psov, ki pogrešanega za zdaj še niso našli, je sporočila Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, prosimo, da nas o tem obvestijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00.

G. K.