Svojci že več kot mesec dni pogrešajo Janjo Liber

Policija prosi za informacije

21. marec 2017 ob 15:21

Celje - MMC RTV SLO

Svojci od 16. februarja pogrešajo 48-letno Janjo Liber iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, policija poziva vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, naj jih o tem obvestijo.

Žensko, ki je bila zelo podobna pogrešani 48-letnici, vendar je imela krajše in rahlo temnejše lase, so v tem tednu opazili v bližini mariborske medicinske fakultete. Oblečena je bila v črno bundo in ozke modre kavbojke, obuta v svetlejše športne copate, nosila pa je večjo modro torbo.

Janja Liber iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je visoka 168 centimetrov, je srednje postave, ima daljše svetle lase in nosi očala, so zapisali na Policijski upravi Celje. Vse, ki so žensko, ki ustreza opisu, opazili ali o njej kar koli vedo, policija prosi, naj o tem obvestijo policiste Policijske postaje Slovenj Gradec na telefonsko številko 02 872 54 00 ali pokličejo na telefonsko številko 113.

