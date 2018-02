Poudarki Bodite pazljivi pri (pre)ugodnih ponudbah Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Spletna stran je že ukinjena. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Namesto poceni vinjete visok račun za telefon Dodaj v

Telefonska številka goljufivega ponudnika vinjet vodi na Sejšele

Fizična oseba ne obstaja. Kako so lahko dobili premijsko telefonsko številko?

5. februar 2018 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spletno domeno www.hallokupon.si - prek katere so ponujali vinjete po polovični ceni in služili s klici na premijsko številko - je registrirala v Sloveniji neobstoječa oseba, končni uporabnik telefonske številke pa je na Sejšelih. Informacijski pooblaščenec je podal kazensko ovadbo.

Informacijski pooblaščenec je sredi januarja uvedel nadzor zoper neznanega upravljavca mobilnih telefonskih številk številnih Slovencev oziroma pošiljatelja SMS-sporočila z naslovom Hallo Kupon, ki je uporabnike vabil k naročilu vinjete po polovični ceni. Naročilo naj bi izvedli s klicem na premijsko telefonsko številko 0038690142820 ali z obiskom spletne strani.

Kako so dobili premijsko telefonsko številko?

Ugotovili so, da je bila domena registrirana 14. decembra lani za obdobje enega leta, vendar fizična oseba, ki naj bi opravila to registracijo, na navedenem naslovu v Ljubljani sploh ne obstaja. Poleg tega uporabnik premijske številke ni registriran za opravljanje dejavnosti prodaje v Sloveniji, nima slovenskega transakcijskega računa in ne davčne številke, s čimer večina slovenskih operaterjev običajno pogojuje pridobitev in uporabo premijskih telefonskih številk ter sklenitev pogodbe s končnim uporabnikom.

"Sicer v tem delu ne gre za pristojnost informacijskega pooblaščenca, a se vseeno sprašujemo, kako je tak neobstoječi poslovni subjekt s Sejšelov premijsko telefonsko številko pri operaterju sploh lahko zakupil," pravijo v uradu pooblaščenca.

Ker je poslovni subjekt s Sejšelov, IP proti njemu ne more ukrepati zaradi ugotovljenih nezakonitosti pri obdelavi mobilnih telefonskih številk. Ker je ugotovil, da obstaja sum storitve več kaznivih dejanj, je zoper neznanega upravljavca osebnih podatkov slovenskih uporabnikov storitev mobilne telefonije skupaj z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve in Tržnim inšpektoratom RS policiji podal kazensko ovadbo.

Bodite pazljivi pri preveč ugodnih ponudbah

"Posamezniki moramo biti izrazito zadržani pri podobnih (pre)ugodnih ponudbah, ki jim lahko povzročijo visoke stroške in resne posege v zasebnost, ki lahko vodijo tudi v krajo identitete ali različna izsiljevanja," opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu.

Dodajajo, da je pri obdelavah osebnih podatkov treba najprej vedeti, kdo je upravljavec, ki vabi k določeni aktivnosti. Ključni pa so tudi odgovori na vprašanja, katere osebne podatke upravljavec zbira, za kakšen namen, koliko časa jih bo hranil, kako bodo zavarovani ter kakšne so posameznikove pravice.

