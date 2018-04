Tihotapec devetih prebežnikov iz Turčije v priporu

Iz Srbije prek BiH-a in Hrvaške v Slovenijo

20. april 2018 ob 12:23

Koper

Koprski kriminalisti so na zaslišanje privedli 43-letnega državljana Kosova, ki so ga že v soboto zvečer bistriški policisti ustavili pri prevozu devetih ilegalnih prebežnikov, državljanov Turčije. Za moškega, ki je bil očitno del širše kriminalne združbe, je preiskovalni sodnik odredil pripor.

Državljana Kosova, ki ima sicer začasno bivanje v Nemčiji, je v soboto zvečer med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Dolenjah pri Jelšanah ustavila patrulja policijske postaje Ilirska Bistrica. V osebnem avtomobilu nemških registrskih oznak je bilo še devet državljanov Turčije, za katere je policija ugotovila, da ne izpolnjujejo pogojev za vstop ali prebivanje v Sloveniji in da so državno mejo prestopili peš skozi gozd, iz smeri naselja Šapjane na Hrvaškem mimo naselja Jelšane in Dolenje proti Ilirski Bistrici. Pri pregledu je imelo vseh devet blatna oblačila.

Po ugotovitvah policije je 43-letnik po predhodnem dogovoru kot član kriminalne združbe čez državno mejo prepeljal omenjeno skupino prebežnikov, pri čemer je imel vlogo prevoznika ilegalcev po ozemlju Slovenije.

Državljanu Kosova so odvzeli prostost, v nadaljnjem postopku pa so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper ugotovili, da so ilegalni prebežnikipo t. i. balkanski poti iz Srbije na različne načine prispeli na območje BiH-a ter nato s pomočjo vodičev in prevoznikov nedovoljeno vstopili na območje Hrvaške, od koder so bili z različnimi vozili prepeljani do meje s Slovenijo. Celotno skupino je nato prevzel vodič, ki jih je po gozdu iz Hrvaške v Slovenijo pretihotapil v bližino naselja Dolenje, tam pa jih je v svoj osebni avtomobil naložil osumljenec, ki jih je nameraval prepeljati do Italije oz. mesta Trst.

Na policiji so ob tem opozorili na konkretno nevarnost za zdravje in življenje ljudi, saj je bilo vozilo registrirano za sedem oseb. Med drugim je bil v vozilu tudi štiriletni otrok.

Z organizacijo omenjenega nezakonitega prevoza so storilci po ocenah policije pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku najmanj 36.000 evrov. Za storitev kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je sicer zagrožena zaporna kazen v trajanju do osmih let in denarna kazen.

Na Hrvaškem v prvih treh mesecih za 72 odstotkov več nezakonitih prehodov meje

V prvih treh mesecih letos so hrvaški policisti ustavili 1.371 oseb, ki so vstopili na Hrvaško mimo mejnih prehodov, kar je za 72 odstotkov več kot v prvem lanskem trimesečju. Okrepilo se je tudi število prosilcev za azil.

V prvih treh letošnjih mesecih so na meji proti Sloveniji ustavili 286 oseb, ki so poskusile nezakonito prestopiti mejo. Obenem so ob meji s Srbijo ustavili 522 oseb, ki so prišle na Hrvaško mimo mejnih prehodov. Iz BiH-a je poskusilo na Hrvaško vstopiti 143 oseb. Petina vseh letos ustavljenih oseb je iz Afganistana, sledijo državljani Kosova, Pakistana in Turčije.

Policijske statistike tudi kažejo, da so lani ustavili 2.967 oseb, ki so po skritih poteh poskušale prestopiti mejo, med njim 1.149 na meji s Slovenijo.

Na Hrvaškem pričakujejo, da bo v spomladanskih mesecih največ poskusov nezakonitega vstopa na Hrvaško v celinskih županijah ob meji s Srbijo in BiH-om. Ocenjujejo, da Hrvaška ostaja tranzitna država za migrante, ki z območja Azije in Afrike potujejo proti Zahodni Evropi.

Hrvaška policija zaenkrat zavrača trditve, da se je pojavila nova balkanska migrantska pot na območju unsko-sanskega kantona na skrajnjem severozahodu BiH čez Karlovško županijo do Bele Krajine. Na tem območju je razdalja med BiH-om in Slovenijo čez hrvaško ozemlje dolga približno 70 kilometrov.

