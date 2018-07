Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila okoli 17. ure. Posledice so odpravljali so 22. ure. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Tovornjak se je prevrnil zaradi počene pnevmatike, voznik padel iz kabine

Smrtna nesreča na južni ljubljanski obvoznici

31. julij 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Voznik tovornjaka, ki se je v ponedeljek popoldne prevrnil na ljubljanski južni obvoznici, je zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrl. Med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu in ga je vrglo iz kabine tovornega vozila.

30-letni voznik, slovenski državljan, je vozil tovorno vozilo (Volvo) s pripetim priklopnikom iz smeri Rudnika proti Barju. Pred izvozom Ljubljana-Center je iz še neznanega razloga počila pnevmatika na vozilu, zaradi česar je vozilo zaneslo levo, prevrnilo se je in trčilo v kovinsko varnostno ograjo. Priklopno vozilo, ki je ostalo vpeto, je zapeljalo prek kovinske varnostne ograje na prehitevalni pas nasprotne smeri.

Z ogledom kraja nesreče so policisti PU Ljubljana ugotovili, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, saj ga je vrglo iz kabine tovornega vozila. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je pozneje v bolnišnici umrl.

Pri trčenju se je razsul tovor po obeh smernih voziščih avtomobilske ceste. Tovornjak je prevažal papir, tovor pa je poškodoval dve vozili, ki sta v tistem času peljali mimo.

Nastala pa je velika gmotna škoda, kot pravijo na PU Ljubljana, bo znašala več deset tisoč evrov. Počeno pnevmatiko so poslali v analizo.

Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic je bil promet na južni obvoznici oviran do 21.50 ure, so še sporočili s PU Ljubljana.

