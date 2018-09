Tožilstvo bo za Šiška predlagalo pripor

Andreja Šiška naj bi ob 14. uri privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. Osumljen je ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, tožilstvo pa bo zanj zahtevalo pripor.

Za t. i. vodjo Štajerske varde je preiskovalni sodnik v soboto zjutraj odredil 48-urno sodno pridržanje. Popoldne pa bo odločal o Šiškovi izpustitvi ali nadaljnjem pridržanju. Tožilstvo se bo zaradi ponovitvene nevarnosti zavzelo za pripor. A Andreju Šišku, ki je osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, bo to težko dokazati.

Vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva Darko Simonič je za Televizijo Slovenija povedal: "Seveda je to unikatni primer, iskali smo sodno prakso, iskali smo tudi po tujini, pogledali smo vse, kar bi nam lahko pomagalo, in našli skoraj nič." Sodno pridržanje za Šiška se bo sicer izteklo v ponedeljek zjutraj, okoli 6. ure.

"To, kar se mu očita, nima vseh elementov kaznivega dejanja. Prepričan sem, da iz tega ne bo nič," pa je v soboto za STA dejal Šiškov odvetnik Viktor Osim, ki pričakuje, da bo preiskovani sodnik vodjo Štajerske varde Šiška izpustil iz pridržanja. Če pa bi se sodnik odločil za pripor, odvetnik napoveduje pritožbo na zunajobravnavni senat.

Policija je Šiška prijela po tem, ko so se na Facebooku pojavile fotografije zamaskiranih posameznikov, nekaterih z orožjem, in pripisom, da gre za Štajersko vardo, ki da bo branila in uveljavila suverenost t. i. Dežele Štajerske. Kriminalisti so v četrtek izvedli pet hišnih preiskav in pridržali dva človeka, a so enega isti dan izpustili iz pridržanja.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda je po izvedenih preiskavah v četrtek na novinarski konferenci dejal, da je iz objav, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov.

S fotografij in videoposnetkov je tudi razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja, saj posest vojaškega orožja posameznikom ni dovoljena.

