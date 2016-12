Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 24 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Vzrok tragičnega dogodka policija še ugotavlja. Foto: MMC RTV SLO

Tragedija v Ribnici: 25-letnik umoril 22-letnico in si sodil sam

Policija še preučuje okoliščine dogodka

26. december 2016 ob 15:27,

zadnji poseg: 26. december 2016 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policija je sporočila, da je po do zdaj zbranih podatkih v Ribnici okoli 12.30 nasilne smrti umrla 22-letna ženska, 25-letni moški pa je nato storil samomor.

Na parkirnem prostoru v Lepovčah je moški z ostrim predmetom poškodoval žensko, nato pa še sebe, pri čemer sta oba dobila tako hude poškodbe, da sta na kraju umrla, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Tiskovna predstavnica PU Ljubljane je dejala, da je po prvih podatkih med moškim in žensko prišlo do spora. Vzrok sicer še ugotavljajo, a kaže na nesoglasje glede ljubezni, je dodala.

Ogleda sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica, ki je prevzela ogled, in dežurni tožilec. Kriminalisti ta trenutek nadaljujejo ogled in zbiranje obvestil.

VIDEO Umoril 22-letnico in si sodil sam

B. R., G. K.