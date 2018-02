Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Moški je verjetno padel v ribnik. Foto: Pixabay Dodaj v

Tragična nesreča: usekal se je v dlan, nato padel v ribnik

Sorodnik ga je skušal oživljati, a neuspešno

1. februar 2018 ob 09:26

Martinje - MMC RTV SLO

Murskosoboški policisti so v sredo popoldne obravnavali nenavadno nesrečo, ki pa se je končala tragično: domačina so našli utopljenega v ribniku na vrtu domače hiše.

Policisti so ugotovili, da je 57-letni moški v drvarnici v bližini hiši v Martinju (občina Gornji Petrovci) sekal drva in se pri tem usekal v dlan.

Zaradi tega je odšel do bližnjega ribnika in si tam verjetno roko hladil oz. spiral v vodi, pri čemer je padel v ribnik. Našel ga je sorodnik in ga pričel oživljati, vendar neuspešno, so še sporočili policisti in dodali, da zdravnik na kraju dogodka znakov nasilja ni ugotovil, je pa odredil sanitarno obdukcijo.

T. K. B.