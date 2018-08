Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ponesrečenec je umrl za posledicami delovne nesreče. Foto: BoBo Dodaj v

Traktor pod sabo pokopal voznika

Umrl je na kraju nesreče

7. avgust 2018 ob 18:45

Ilirska Bistrica - STA

V delovni nesreči v Globovniku pri Ilirski Bistrici, ki se je zgodila nekaj po 14. uri, je umrl voznik traktorja.

Traktor se je med delom obrnil in pod sabo pokopal voznika, ki je na kraju nesreče umrl, so sporočili s centra za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izpod traktorja rešili umrlo osebo in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči.

K. T.