UKC nekrivdno odpustil korupcije osumljenega Smiljića

Ukinitev delovnega mesta

17. april 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je odpustil Uroša Smiljića, ki so ga oktobra 2016 pridržali zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC-ju Ljubljana.

Delovno razmerje so mu odpovedali zaradi ukinitve delovnega mesta, niso ga pa krivdno odpustili, poročata Planet TV in časopis Delo.

Po poročanju Dela je Aleš Šabeder kmalu po nastopu mandata generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana Urošu Smiljiću najprej odvzel možnost parkiranja na službenem parkirišču. Nato pa so mu v petek še vročili odpoved delovnega razmerja zaradi ukinitve delovnega mesta v enoti za evidentiranje sredstev.

UKC LJ: Gre za reorganizacijo

V UKC-ju so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da so izpeljali reorganizacijo področja za ekonomsko in finančno dejavnost, enote za evidentiranje sredstev in zato uvedli postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Z reorganizacijo so namreč prenehale potrebe po opravljanju dela, ki ga je opravljal delavec po pogodbi o zaposlitvi, so dodali.

Smiljić je bil sicer ob izbruhu afere oktobra 2016 skladiščnik v UKC-ju. Ko je bil pridržan v kriminalistični preiskavi, so ga v službi suspendirali, zaradi suma več korupcijskih dejanj pa je bil zanj odrejen hišni pripor. Očitali so mu, da je za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Poleg Smiljića je bilo osumljenih še 12 fizičnih oseb in dve pravni osebi.

A sta se mu hišni pripor in suspenz iztekla januarja lani. Vrnil se je v službo v UKC. Kot je takrat pojasnil tedanji prvi mož UKC-ja Andraž Kopač, ga niso odpustili, ker niso želeli "postopkov, ki bi lahko pomenili tveganje za visoke stroške, če bi se delavec vrnil nazaj".

Smiljić naj bi se odločal o tožbi

Po daljši bolniški odsotnosti je v kliničnem centru nadaljeval kariero kot finančno-računovodski delavec. Na to delovno mesto so ga prerazporedili, ker je bil za delo skladiščnika plačan za pet plačnih razredov več. Po poročanju Dela ga je UKC pozval, naj za obdobje od 29. decembra 2014 do 14. oktobra 2016 vrne dobrih tisoč evrov. Smiljić pa naj bi se zdaj odločal, ali bo zoper odpoved delovnega razmerja vložil tožbo.

Delo tudi poroča, da je bila sodna preiskava v kazenskem postopku proti Smiljiću na okrožnem sodišču končana 19. septembra lani, odločitev o njegovi usodi pa da je zdaj v rokah specializiranega državnega tožilstva. To bo odločitev sprejelo prihodnji teden.

V korupcijski aferi preskakovanja čakalnih vrst je bilo sicer osumljenih več kot deset fizičnih in dve pravni osebi. Med fizičnimi osebami so bili tudi nekateri policisti. Dva policista, tudi tedanji direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj, sta še isti mesec prejela sklep o prepovedi opravljanja dela. Tudi Sušanj svojo pravico išče na delovnem in socialnem sodišču.