Ukrajincu na letališču zasegli 24 kilogramov droge kat

Zaseg droge in razbitje združbe uspelo tudi novomeškim policistom

30. januar 2018 ob 18:52

Brnik,Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Policisti so na brniškem letališču pridržali 21-letnega Ukrajinca, ki je v prtljagi prevažal več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat, novomeški kriminalisti pa so v obsežni preiskavi kriminalne združbe ovadili 13 osumljencev in zasegli več drog.

Ukrajinec je na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z letalom pripotoval v soboto zvečer. Uslužbenci finančne uprave so med rutinskim pregledom prtljage odkrili, da je v dveh kovčkih prenašal več sto zavitkov oziroma več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat. O najdbi so zato obvestili policiste, ki so blago prevzeli in potnika pridržali. Ukrajinca so ovadili, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Rastlina kat je sicer zimzeleno drevo, ki raste v vzhodni Afriki in na južnem delu Arabskega polotoka. Na tem območju ima žvečenje te rastline tisočletno tradicijo. Vsebuje poživilo, podobno amfetaminu, v Sloveniji pa je na seznamu prepovedanih drog razvrščen v prvo skupino.

Novomeški kriminalisti razbili družbo preprodajalcev

Novomeški kriminalisti pa so zaključili preiskavo, ki so jo začeli maja lani in pri osumljencih, starih od 30 do 54 let, opravili 15 hišnih preiskav. V okviru preiskav so ovadili 13 osumljencev, ki so bili v preteklosti že obravnavani zaradi tovrstnih kaznivih dejanj. Med preiskavo so zasegli 830 gramov kokaina, 350 gramov heroina, 122 tablet ecstasy, 2,5 kilograma prepovedane konoplje in nekaj manj kot 1500 sadik prepovedane konoplje.

Med preiskavo so ugotovili, da so bili vsi osumljenci z izjemo 40-letnega Ljubljančana z območja Novega mesta. Ugotovili so tudi njihovo hierarhično povezanost. Glavni je bil namreč omejeni Ljubljančan, ki je dobavljal kokain. Njegov podrejeni je bil 42-letnik iz Novega mesta, ki je droge preprodajal 42-letnemu in 32-letnemu osumljencu iz Novega mesta.

Na območju Litije gojil konopljo

Ta dva sta na območju Novega mesta in v njegovi okolici ter v Posavju ustvarila mrežo odjemalcev, eden izmed osumljencev pa je kokain dostavljal tudi hrvaškemu odjemalcu. Omenjeni Novomeščan, drugi v preprodajalski verigi, je imel najeti dve stanovanjski hiši z gospodarskimi poslopji na območju Litije. V teh je imel urejene prirejene prostore za hidroponično gojenje konoplje. V omenjenih stavbah pa je nastanil svoje podrejene, ki so skrbeli za tovrstno vrtnarjenje.

Najeto stanovanje s hidroponskim gojiščem je imel tudi v Novem mestu. Vsi osumljenci, razen dveh, so nezaposleni. S preprodajo drog pa so si zagotovili lagodno življenje in drage avtomobile. Za omenjena kazniva dejanja jim po kazenskem zakoniku grozi od pet do 15 let zaporne kazni.

L. L.