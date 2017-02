Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 28 glasov Ocenite to novico! Policija preiskuje dogodek, domnevnega storilca je že priprla. Foto: MMC RTV SLO/Eugenija Carl Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umor v Izoli: moški vlekel žensko in jo odvrgel pri smeteh

Domnevni storilec v priporu

13. februar 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 11:27

Izola - MMC RTV SLO

Policisti preiskujejo umor, ki naj bi se zgodil ponoči v Izoli. Po prvih informacijah naj bi se sprla 53-letna ženska in moški, ki naj bi jo potem ubil.

Le tri dni po vlomu in ropu v Ankaranu, ko so trije moški brutalno pretepli dve Ankarančanki, 84-letno žensko in njeno 49-letno pastorko, se je na Obali zgodil nov tragični dogodek.

Ponoči so stanovalci Dvoriščne ulice policijo obvestili o nenavadnem prizoru pri ribiškem pristanišču, je za MMC poročala novinarka TV Slovenija Eugenija Carl. Videli so moškega, ki je vlekel truplo ženske in ga odložil ob smetnjakih.

Po prvih informacijah naj bi se mlajši moški in 53-letna ženska sprla ponoči v stanovanju. Takrat naj bi tudi prišlo do umora. Ženska naj bi bila njegova stanodajalka.

Policija je domnevnega storilca priprla.

Več o obeh dogodkih, ropu in umoru, bo ob 13. uri povedal vodja sektorja kriminalistične policije na PU Koper Dejan Jurič.

Al. Ma.