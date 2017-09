Umor Zorice Škrbić: Sodišče na terenskem ogledu

Milan Trvković krivdo ves čas zanika

14. september 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zgodaj zjutraj je v okviru ponovnega sojenja Milanu Trivkoviću, osumljenemu sodelovanja v ugrabitvi in mučenju Zorice Škrbić, potekal strogo varovan terenski ogled lokacij, kjer naj bi 26. junija 2014 Škrbićevo ugrabili, mučili in kasneje odvrgli.

Škrbićevo, dolgoletno partnerico Dejana Vidmarja, ki prestaja zaporno kazen zaradi ropa sefov banke SKB, so ugrabili 26. junija 2014 okoli 18.45 v središču Ljubljane. Združba naj bi od Škrbićeve hotela izvedeti, kje je okoli 20 milijonov evrov iz ropa banke, ki ga je Vidmar s sostorilci izvedel v noči na 1. november 2005.

Na ogledu so sodelovali sodnica Barbara Črešnar Debeljak, tožilka Mateja Gončin, Trivkovičeva zagovornica Tea Kovačič Mlinar, pa tudi nekateri bližnji žrtve, med drugim brata Bojan in Zoran Škrbić ter njen partner Dejan Vidmar.

Tako osumljeni Trivković kot Vidmar sta na ogled prispela v spremstvu pravosodnih policistov, v ločenih vozilih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Tudi oglede posameznih lokacij, povezanih z ugrabitvijo Zorice Škrbić, so opravili ločeno. Trivkovića sta ob vsakem premiku spremljala dva pravosodna policista, varovali pa še trije pripadniki specialne enote policije. Kraj ogleda je poleg več 10 pripadnikov posebne enote policije varoval tudi policijski helikopter.

Ogled Trivkovićeve trditve morda nekoliko zamajal

Na prvem sojenju, na katerem je bil zaradi pomanjkljivih dokazov oproščen, je Trivković vztrajal, da pri ugrabitvi ni sodeloval, da ostalih storilcev ne pozna in da je bil na dan dogodka doma, kjer so skupaj s prijatelji imeli piknik. Takrat je tudi pojasnil, da se do gozda, kjer so mučili Škrbićevo, od njegove hiše ne da priti po bližnjici, in sicer zaradi rečnega kanala.

Terenski ogled vseh lokacij je Trivkovićeve trditve morda nekoliko zamajal. Ob cesti, ki loči gručo hiš, v kateri je tudi Trivkovićev dom, in gozd, namreč teče le manjši potok, ki ga peš ne bi bilo težko prečkati, čez potok je na nekaj mestih tudi prehod proti gozdu.

V ugrabitvi naj bi poleg Trivkovića sodelovali še Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić ter za zdaj še dva neidentificirana ugrabitelja. Petrović, Sazdov in Livadić so vpletenost v ugrabitev in mučenje priznali že na predobravnavnem naroku ter na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Le Trivković je krivdo ves čas zanikal, zato so zoper njega opravili celotni dokazni postopek, sodišče pa ga je zaradi pomanjkanja dokazov spoznalo za nedolžnega. Ljubljansko višje sodišče je oprostilno sodbo letos razveljavilo in odredilo novo prvostopenjsko sojenje.

