Ob tem so policisti pojasnili še, da je bil osumljeni novembra 2016 obsojen na zaporno kazen enajstih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, in sicer zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nasilja v družini.

Umora 62-letnice osumljen njen mož, ki je bil že obsojen zaradi nasilja

Ženska je najverjetneje umrla med spanjem

24. januar 2018 ob 14:08

Slovenske Konjice - MMC RTV SLO

62-letna ženska, ki so jo mrtvo našli v ponedeljek pozno zvečer, je umrla zaradi udarca s topim predmetom, najverjetneje medtem ko je spala. Dejanja je osumljen njen partner, ki je bil zaradi nasilja pred dobrim letom obsojen na 11-mesečno pogojno zaporno kazen.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili v ponedeljek v poznih večernih urah obveščeni o smrti 62-letne ženske na območju Loč. Prve ugotovitve so kazale, da je šlo za nasilno smrt. Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je žensko poškodoval njen 62-letni partner, ki naj bi tako "v jutranjih urah v počitniški hiši s topim predmetom v glavo udaril partnerico, medtem ko je ta najverjetneje spala".

Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla, so zapisali policisti in dodali, da preiskava še ni končana, saj določene okoliščine še preverjajo. Osumljeni se je po dogodku odpeljal v Poljčane, kjer je v bližini železniške postaje skušal storiti samomor in bil pri tem hudo poškodovan. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem odpeljali v univerzitetni klinični center v Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.

Ob tem so policisti pojasnili še, da je bil osumljeni novembra 2016 obsojen na zaporno kazen enajstih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, in sicer zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nasilja v družini.

T. K. B.